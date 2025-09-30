Kedd este fogadja a Bajnokok Ligájában a Galatasaray a Liverpool csapatát. Szoboszlai Dominik és a Liverpool győzelemmel (az Atlético Madrid ellen), a Galatasaray Sallai Roland közreműködésével vereséggel (Eintracht Frankfurt) kezdte a sorozatot. Az első körben Szoboszlai és Sallai kezdők voltak, Kerkez csereként állt be.
Amennyire nekünk szokatlan lesz majd akár három magyar focistát is egy BL-meccsen, külön csapatokban látni, annyira nem lesz az Szoboszlainak, hiszen ő már élt át ilyet. Korábban a BL-ben két ilyen alkalom volt. Időrendben visszafele haladva, legutóbb éppen az előző szezonban fordult elő ilyen, amikor Szoboszlai Dominik és a Liverpool látogatott el a magyar válogatott csapatkapitányának előző csapatához, a Lipcséhez.
Szoboszlait hősként fogadták, miközben a túloldalon ott volt a kezdőben Gulácsi Péter és Willi Orbán is. A meccset a Liverpool nyerte 1–0-ra, Darwin Núnez lőtt gólt a 27. percben. A német klub itt szeretett volna hivatalosan is elköszönni Szoboszlaitól, azonban ebből nem lett semmi, elmaradt a magyar középpályás búcsúja az angolok kegyetlen döntése miatt. A hírek szerint a kezdés előtt köszöntek volna el Szoboszlai Dominiktól a németek hivatalosan is, a Liverpool azonban ezt megtiltotta. A Bild szerint ennek az volt az oka, hogy nem szerették volna, ha másodpercekkel a meccs előtt összezavarnák játékosuk gondolatait. Szoboszlainak ebbe persze nem volt beleszólása, elfogadta a döntést.
Bár az UEFA szerint a meccs legjobbja a Pool görög védője, Kosztasz Cimikasz volt, Gulácsi Péternek is járt volna a díj, aki egészen a lefújásig bravúrok sorával tartotta meccsben a csapatát.
Ez azt is jelenti egyben, hogy 18 évet kell visszamenni az időben az újabb „magyaros” BL-összecsapásig. Ezt a meccset megelőzően 2006. december 6-án volt ilyen, amikor az Anderlecht 2–2-t játszott az AEK Athén csapatával. A csoportmeccsen a belgáknál Juhász Roland, a túloldalon Tőzsér Dániel volt ott a kezdőben, sőt mindketten végig a pályán voltak. Ez már a csoportkör második meccse volt, az elsőn Juhász Roland a kispadon kapott helyet.
A meccsen hiába vezetett még 2–0-ra az Anderlecht, a görögök végül egyenlítettek, de így sem jutott tovább egyik csapat sem a csoportból.
A Liverpool ötödik alkalommal találkozik majd a Galatasaray csapatával. Az ezredfordulón az akkor éppen létező második csoportkörben játszottak két döntetlent (0–0, 1–1), majd a 2006-os csoportkörben mindkét csapat hazai pályán nyert 3–2-re.
A Liverpool eddig 12 meccset játszott török csapat ellen, ebből hatot tudott megnyerni. A Vörösök komoly mérföldkövekhez érhetnek, ugyanis egy gólra vannak a 300. idegenbeli találatuktól idegenbeli nemzetközi kupameccseken. Szalah két gólra van 250. liverpooli góljától, míg Arne Slot 70. nemzetközi kupameccsére készül edzőként.
Kerkez Milos a csapat egyetlen tagja, aki eddig a szezonban minden meccsen szerepet kapott, ez lehet, hogy kedden sem változik majd.
Az ellenfél edzője, Okan Buruk ott volt abban a csapatban, amely 3–2-re nyert a Liverpool ellen, és gólt is szerzett, most pedig már több, mint három éve vezeti a csapatot, amely zsinórban harmadik török bajnoki címét szerezte.