Kedd este fogadja a Bajnokok Ligájában a Galatasaray a Liverpool csapatát. Szoboszlai Dominik és a Liverpool győzelemmel (az Atlético Madrid ellen), a Galatasaray Sallai Roland közreműködésével vereséggel (Eintracht Frankfurt) kezdte a sorozatot. Az első körben Szoboszlai és Sallai kezdők voltak, Kerkez csereként állt be.

Különleges meccsen léphet pályára Szoboszlai Dominik és a Liverpool

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik számára nem lesz ismeretlen az érzés

Amennyire nekünk szokatlan lesz majd akár három magyar focistát is egy BL-meccsen, külön csapatokban látni, annyira nem lesz az Szoboszlainak, hiszen ő már élt át ilyet. Korábban a BL-ben két ilyen alkalom volt. Időrendben visszafele haladva, legutóbb éppen az előző szezonban fordult elő ilyen, amikor Szoboszlai Dominik és a Liverpool látogatott el a magyar válogatott csapatkapitányának előző csapatához, a Lipcséhez.

Szoboszlai 2024-ben a Lipcse ellen lépett pályára

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Szoboszlait hősként fogadták, miközben a túloldalon ott volt a kezdőben Gulácsi Péter és Willi Orbán is. A meccset a Liverpool nyerte 1–0-ra, Darwin Núnez lőtt gólt a 27. percben. A német klub itt szeretett volna hivatalosan is elköszönni Szoboszlaitól, azonban ebből nem lett semmi, elmaradt a magyar középpályás búcsúja az angolok kegyetlen döntése miatt. A hírek szerint a kezdés előtt köszöntek volna el Szoboszlai Dominiktól a németek hivatalosan is, a Liverpool azonban ezt megtiltotta. A Bild szerint ennek az volt az oka, hogy nem szerették volna, ha másodpercekkel a meccs előtt összezavarnák játékosuk gondolatait. Szoboszlainak ebbe persze nem volt beleszólása, elfogadta a döntést.

Bár az UEFA szerint a meccs legjobbja a Pool görög védője, Kosztasz Cimikasz volt, Gulácsi Péternek is járt volna a díj, aki egészen a lefújásig bravúrok sorával tartotta meccsben a csapatát.

18 évet kellett várni a második ilyen meccsre

Ez azt is jelenti egyben, hogy 18 évet kell visszamenni az időben az újabb „magyaros” BL-összecsapásig. Ezt a meccset megelőzően 2006. december 6-án volt ilyen, amikor az Anderlecht 2–2-t játszott az AEK Athén csapatával. A csoportmeccsen a belgáknál Juhász Roland, a túloldalon Tőzsér Dániel volt ott a kezdőben, sőt mindketten végig a pályán voltak. Ez már a csoportkör második meccse volt, az elsőn Juhász Roland a kispadon kapott helyet.