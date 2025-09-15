Live
Megszólalt Oroszország az újabb dróntámadásról - elmondták azt is, hogy ki tehette

Mint ismert, a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló, címvédő Liverpool a hajrában értékesített büntetővel nyert 1-0-ra a Burnley vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójának vasárnap délutáni mérkőzésén. Szoboszlai a mérkőzés után az Instagram-oldalán írt a sikerről.

Ezúttal is a védelem két oldalán, a kezdőcsapatban számolt Arne Slot vezetőedző a két magyar válogatott futballistával, Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal, a kapus Pécsi Ármin nem volt keretben.

Szoboszlai Dominik újabb fontos győzelmet aratott a Liverpollal a Premier League-ben
Fotó: Liverpool FC/Facebook

Szoboszlai Dominik boldogan értékelt

Ami a meccset illeti, Kerkez az első félidő közepén sárga lapot kapott műesésért, majd a 38. percben le is cserélte őt a vezetőedző. Már úgy tűnt, a 84. perctől emberelőnyben futballozó vendégcsapat először veszít pontokat a Premier League mostani idényében, amikor a hosszabbításban büntetőhöz jutott a Liverpool, Mohamed Szalah pedig értékesítette azt. A címvédő ezzel megőrizte hibátlan mérlegét a bajnokságban.

A magyar válogatott csapatkapitánya a találkozó után az Instagram-oldalán osztotta meg a gondolatait a rajongóival a sikerről, két fotó kíséretében.

Vissza a PL-be, egy győzelemmel az úton 

– írta a közösségi oldalán Szoboszlai Dominik a Burnley elleni győzelem után. 

A Liverpool legközelebb szerdán lép pályára, akkor a Bajnokok Ligája alapszakaszának nyitányán a spanyol Atlético Madridot fogadja.

