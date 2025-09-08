A magyar válogatottra bombaerős ellenfél vár kedd este a Puskás Arénában, hiszen a selejtezősorozatot 5-0-s győzelemmel kezdő portugálok ellen lép pályára Marco Rossi együttese. Szoboszlai Dominik felnőtt pályafutása során először nézhet farkasszemet gyerekkori példaképével, Cristiano Ronaldóval, aki minden bizonnyal ezúttal is ott lesz Portugália kezdőcsapatában.

Szoboszlai Dominikra a portugálok elleni rangadón is kulcsszerep vár

Fotó: szoboszlaidominik@instagram

Zseniális fotón Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo

A közelgő mérkőzés előtt az M4 Sport is észrevette, hogy előkerült egy fotó, amelyen Szoboszlai és Ronaldo is szerepel. A kép 2009. szeptember 9-én készült, amikor a Liverpool középpályása nyolcévesen egyike volt azoknak, akik kikísérték a portugál válogatott játékosait a Puskás Ferenc Stadionban.

Szoboszlai napra pontosan 16 évvel később csapatkapitányként nézhet farkasszemet gyerekkori kedvencével.

🎙️Dominik Szoboszlai: “I was 8 years old, it was the Hungary vs Portugal match. We led the Portuguese on the field. I was 3 people away from meeting Cristiano Ronaldo. That was the closest I was to meeting him. But I hope I will be even more closer to meeting him.”



(Via: NSO) pic.twitter.com/LxfzjXCw8n — Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) December 25, 2022

„Nyolc éves voltam a Magyarország–Portugália meccs idején. Mi kísértük ki a portugálokat a pályára.

Három ember választott el attól, hogy találkozzak Cristiano Ronaldóval. Akkor voltam a legközelebb ahhoz, hogy találkozzam vele, de remélem, hogy még közelebb kerülök majd hozzá

– nyilatkozta korábban Szoboszlai, aki kedden a lehető legközelebb kerülhet a pályán Ronaldóhoz.

A válogatott csapatkapitányának egyébként nagyon oda kell majd figyelnie a portugálok elleni meccsen, ugyanis ha sárga lapot kapna, akkor eltiltás miatt ki kellene hagynia az örmények elleni, október 11-én sorra kerülő hazai vb-selejtezőt.

