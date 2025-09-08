A magyar válogatottra bombaerős ellenfél vár kedd este a Puskás Arénában, hiszen a selejtezősorozatot 5-0-s győzelemmel kezdő portugálok ellen lép pályára Marco Rossi együttese. Szoboszlai Dominik felnőtt pályafutása során először nézhet farkasszemet gyerekkori példaképével, Cristiano Ronaldóval, aki minden bizonnyal ezúttal is ott lesz Portugália kezdőcsapatában.
A közelgő mérkőzés előtt az M4 Sport is észrevette, hogy előkerült egy fotó, amelyen Szoboszlai és Ronaldo is szerepel. A kép 2009. szeptember 9-én készült, amikor a Liverpool középpályása nyolcévesen egyike volt azoknak, akik kikísérték a portugál válogatott játékosait a Puskás Ferenc Stadionban.
Szoboszlai napra pontosan 16 évvel később csapatkapitányként nézhet farkasszemet gyerekkori kedvencével.
„Nyolc éves voltam a Magyarország–Portugália meccs idején. Mi kísértük ki a portugálokat a pályára.
Három ember választott el attól, hogy találkozzak Cristiano Ronaldóval. Akkor voltam a legközelebb ahhoz, hogy találkozzam vele, de remélem, hogy még közelebb kerülök majd hozzá
– nyilatkozta korábban Szoboszlai, aki kedden a lehető legközelebb kerülhet a pályán Ronaldóhoz.
A válogatott csapatkapitányának egyébként nagyon oda kell majd figyelnie a portugálok elleni meccsen, ugyanis ha sárga lapot kapna, akkor eltiltás miatt ki kellene hagynia az örmények elleni, október 11-én sorra kerülő hazai vb-selejtezőt.