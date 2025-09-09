Szoboszlai Dominik először játszhat Cristiano Ronaldo ellen, aki gyerekkora óta a példaképe, és akihez napra pontosan 16 évvel ezelőtt, egy 2009. szeptember 9-i magyar–portugál meccs előtt kísérőfiúként került a legközelebb.

Cristiano Ronaldo figyelmen kívül hagyja Szoboszlai Dominikot a közösségi oldalakon

Fotó: KAREN MINASYAN / AFP

Cristiano Ronaldo számára a közösségi térben nem létezik Szoboszlai Dominik

A Liverpool magyar sztárja gyerekkorában Ronaldo-rajongó volt. Erről több interjúban is beszélt, lenyűgözte a portugál munkamorálja és elhivatottsága, ami őt is inspirálta – írja a Magyar Nemzet.

Cristiano Ronaldo volt a példaképem gyerekként, láttam, ahogyan a világ legjobb futballistája lesz belőle, s nyilvánvalóan most is figyelemmel követem őt.

🎙️Dominik Szoboszlai: “I was 8 years old, it was the Hungary vs Portugal match. We led the Portuguese on the field. I was 3 people away from meeting Cristiano Ronaldo. That was the closest I was to meeting him. But I hope I will be even more closer to meeting him.”



(Via: NSO) pic.twitter.com/LxfzjXCw8n — Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) December 25, 2022

A lap szerint ma már biztos, hogy Ronaldo is tisztában van azzal, ki az a Szoboszlai Dominik, aki a Liverpool meghatározó játékosa. Ennek azonban semmi jele az Instagram-oldalán, ami pedig igen fontos CR7 életében, hiszen a 663 millió követőjével övé a világrekord.

Ronaldo Instagram-ismeretségi körébe tartozni tehát érték, és Szoboszlai rendszeresen lájkolja is a posztjait, de eddig nem tudta felhívni magára a figyelmét, ugyanis Cristiano nem követi a magyar profilját. A portugál számára a közösségi térben nem létezik Szoboszlai Dominik.

Csakhogy Ronaldo nem osztogatja bőkezűen a követéseket, alig több mint hatszáz oldalt követ, köztük olyan hírességeket, mint Will Smith, Alicia Keys és Leonardo Di Caprio, vagy olyan más sportágak sztárjait, mint Stephen Curry, Novak Djokovics és Charles Leclerc, de a futballisták közül jellemzően csak a csapattársait tünteti ki a figyelmével.

Mindenesetre a ma esti magyar–portugál meccsen (20.45) Szoboszlai tehet azért, hogy Ronaldo megjegyezze a nevét.