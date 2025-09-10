Live
Rendkívüli

Küszöbön a harmadik világháború? – drónok hatoltak be Lengyelországba, ez azonban nem maradt válasz nélkül

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott kedden 3-2-re kikapott Portugáliától a Puskás Arénában a labdarúgó világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában, így a harmadik helyről várja a folytatást a csoportban. Már a mérkőzés előtt nagy pillanatnak lehettünk szemtanúi, amikor a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo kezet fogott. A Liverpool sztárja ugyanis gyerekkora óta rajong a portugál világklasszisért.

Szoboszlai Dominik pályafutásában nagy mérföldkő volt a keddi, portugálok elleni meccs, ugyanis a magyar válogatott csapatkapitánya először lépett pályára a gyerekkori kedvence, Cristiano Ronaldo ellen.

Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo a meccs előtt
Fotó: Csudai Sándor
Fotó: Csudai Sándor

Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo nagy találkozása

Ami a meccset illeti, a hazaiak Varga Barnabás fejesével vezetést szereztek a 21. percben, de Bernardo Silva révén még a szünet előtt egyenlítettek a végig fölényben futballozó vendégek. A második félidőben a portugálok előbb Cristiano Ronaldo büntetőjével kerültek előnybe, majd az ismét fejjel eredményes Varga ugyan egyenlített a 84. percben, de a meccset két perccel később Joao Cancelo találata döntötte el. A 61. születésnapját így vereséggel ünneplő Marco Rossi szövetségi kapitány a csereként beküldött Lukács Dániel és Vitális Milán személyében két újoncot avatott.

A vereség ellenére Szoboszlai Dominik valószínúleg sokáig nem felejti el a mérkőzést, ugyanis amellett, hogy először játszott Cristiano Ronaldo ellen, csapatkapitányként a mérkőzés előtt a nagy pillanat: a kézfogás a gyerekkori bálvánnyal.

Szoboszlai és Ronaldo kézfogása a magyar–portugál előtt ide kattintva tekinthető meg. 

A nemzeti együttes a 15. meccsén is nyeretlen maradt a nyáron Nemzetek Ligája-győztes Portugáliával szemben: négy döntetlen mellett ez volt a 11. veresége. A magyarok legközelebb október 11-én a kvartett második helyén álló örményeket fogadják.

