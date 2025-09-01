Live
A Liverpool a magyar válogatott sztárja fantasztikus góljával nyerte meg az Arsenal elleni rangadót a Premier League 3. fordulójában. Szoboszlai Dominik rengeteg dicséretet kapott a csodás szabadrúgásgólja után, a szurkolók még a csapat korábbi sztárját, a Real Madridhoz igazolt Trent Alexander-Arnoldot is felemlegették.

Szoboszlai Dominik lett az Arsenal elleni rangadó hőse, a magyar válogatott csapatkapitánya a 83. percben közel 30 méterről szenzációs szabadrúgásgólt varázsolt David Raya kapujába. A Liverpool ezzel a remekbe szabott találattal 1-0-ra nyerte a rangadót, és egyedüli csapatként százszázalékos a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominik, Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) strikes the ball over the wall from a free kick to score the opening goal during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik csodás gólt szerzett az Arsenal ellen
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai Dominik jó barátján gúnyolódtak a Liverpool-szurkolók

A jobbhátvédként is kimagasló teljesítményt nyújtó Szoboszlai a meccs után elmondta, hogy kockázatot vállalt, de abszolút magabiztosnak érezte magát, és mint kiderült, remekül döntött, hogy ilyen távolságból is a kapura lövést választotta. 

A Liverpool-szurkolókat teljesen lenyűgözte a magyar focista parádés gólja, a meccs után nem győzték dicsérni Szoboszlait a közösségi médiában. Egyesek még a Real Madridhoz szerződött Trent Alexander-Arnoldot is felemlegették, aki éveken át a Vörösök első számú szabadrúgáslövője volt. A drukkerek közül többen is úgy vélték, az angol válogatott védő már tényleg nem fog hiányozni, hiszen itt van a csapatban Szoboszlai, aki kiválóan végzi el a pontrúgásokat. 

„Kicsoda az a Trent?” – gúnyolódott egy szurkoló a magyar játékossal baráti viszonyt ápoló hátvéd kapcsán. „Trent Szoboszlai” – vonta össze a két focistát egy másik drukker. 

„Kinek kell Trent, amikor itt van Szoboszlai?” 

– jegyezte meg egy újabb liverpooli szimpatizáns.

Szoboszlai Dominik remeklésének hála már senkinek nem hiányzik Trent Alexander-Arnold
Szoboszlai Dominik remeklésének hála már senkinek nem hiányzik Trent Alexander-Arnold
Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

A Liverpool legközelebb a válogatott szünet után lép pályára, Arne Slot együttese a negyedik fordulóban a Burnley otthonába látogat.

