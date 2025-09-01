Szoboszlai Dominik lett az Arsenal elleni rangadó hőse, a magyar válogatott csapatkapitánya a 83. percben közel 30 méterről szenzációs szabadrúgásgólt varázsolt David Raya kapujába. A Liverpool ezzel a remekbe szabott találattal 1-0-ra nyerte a rangadót, és egyedüli csapatként százszázalékos a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominik csodás gólt szerzett az Arsenal ellen

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai Dominik jó barátján gúnyolódtak a Liverpool-szurkolók

A jobbhátvédként is kimagasló teljesítményt nyújtó Szoboszlai a meccs után elmondta, hogy kockázatot vállalt, de abszolút magabiztosnak érezte magát, és mint kiderült, remekül döntött, hogy ilyen távolságból is a kapura lövést választotta.

A Liverpool-szurkolókat teljesen lenyűgözte a magyar focista parádés gólja, a meccs után nem győzték dicsérni Szoboszlait a közösségi médiában. Egyesek még a Real Madridhoz szerződött Trent Alexander-Arnoldot is felemlegették, aki éveken át a Vörösök első számú szabadrúgáslövője volt. A drukkerek közül többen is úgy vélték, az angol válogatott védő már tényleg nem fog hiányozni, hiszen itt van a csapatban Szoboszlai, aki kiválóan végzi el a pontrúgásokat.

„Kicsoda az a Trent?” – gúnyolódott egy szurkoló a magyar játékossal baráti viszonyt ápoló hátvéd kapcsán. „Trent Szoboszlai” – vonta össze a két focistát egy másik drukker.

„Kinek kell Trent, amikor itt van Szoboszlai?”

– jegyezte meg egy újabb liverpooli szimpatizáns.

Szoboszlai Dominik remeklésének hála már senkinek nem hiányzik Trent Alexander-Arnold

Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

A Liverpool legközelebb a válogatott szünet után lép pályára, Arne Slot együttese a negyedik fordulóban a Burnley otthonába látogat.

