A jobbhátvédként szereplő Szoboszlai Dominik a 83. percben a kapuval szemben végzett el közel 30 méterről egy szabadrúgást, a fantasztikus lövése nyomán védhetetlenül csavarodott a jobb felső sarokba a labda.

Szoboszlai Dominikot imádják a rajongók

Szoboszlai Dominik az Instagramon posztolt

Szoboszlai a mérkőzés után a közösségi oldalán posztolt. A bejegyzéshez csak annyit írt, hogy

Varázslatos pillanatok

. Nem meglelő módon a fotókkal felrobbantotta az internetet, már több mint 300 ezren kedvelték a posztot.

Természetesen a gratuláló kommentek sem maradtak el, a „Micsoda gól", „Te vagy a legjobb", vagy éppen a „A legjobb középpályás és jobbhátvéd a világon" csak pár a több száz hozzászólás közül.

Érdekeség, hogy az előző idényben ezüstérmes Arsenal hálója először zörrent meg ebben az idényben a pontvadászatban. Sikerével a Liverpool maradt az egyetlen százszázalékos együttes a Premier League-ben ebben a szezonban.