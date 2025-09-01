Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A címvédő Liverpool 1-0-ra nyert a vendég Arsenal ellen az angol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi rangadóján. A találkozó hőse az ismét jobbhátvédként játszó Szoboszlai Dominik volt, aki a fantasztikus teljesítménye mellett gyönyörű szabadrúgásgóllal döntötte el a három pont sorsát. A magyar válogatott focista az Instagram-oldalán tett közzé egy bejegyzést a „varázslatos pillanatokról".

A jobbhátvédként szereplő Szoboszlai Dominik a 83. percben a kapuval szemben végzett el közel 30 méterről egy szabadrúgást, a fantasztikus lövése nyomán védhetetlenül csavarodott a jobb felső sarokba a labda.

Szoboszlai Dominikot imádják a Liverpool-rajongók. Az Arsenalnak rúgott gólja után felrobbant az Instagram-fiókja
Szoboszlai Dominikot imádják a rajongók
Fotó: Szoboszlai Dominik/Instagram

Szoboszlai Dominik az Instagramon posztolt

Szoboszlai a mérkőzés után a közösségi oldalán posztolt. A bejegyzéshez csak annyit írt, hogy 

Varázslatos pillanatok

. Nem meglelő módon a fotókkal felrobbantotta az internetet, már több mint 300 ezren kedvelték a posztot.

Természetesen a gratuláló kommentek sem maradtak el, a „Micsoda gól", „Te vagy a legjobb", vagy éppen a „A legjobb középpályás és jobbhátvéd a világon" csak pár a több száz hozzászólás közül.

Érdekeség, hogy az előző idényben ezüstérmes Arsenal hálója először zörrent meg ebben az idényben a pontvadászatban. Sikerével a Liverpool maradt az egyetlen százszázalékos együttes a Premier League-ben ebben a szezonban.

„Kockázatot vállaltam" – így látta Szoboszlai a varázslatos gólját
Arne Slot is csak ámult Szoboszlai Dominik teljesítményén
Szoboszlai Dominik tündéri fotóval ünnepelte csodálatos gólját
Szoboszlai varázslata kellett a Liverpool sikeréhez
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!