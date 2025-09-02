„Az Arsenal elleni mérkőzésen jobbhátvédként játszó magyar válogatott támadó középpályás a 83. percben egy rendkívüli szabadrúgásgóllal biztosította az 1-0-s győzelmet a címvédő Liverpoolnak. Lövése tökéletes volt, ördögi csavarral, nagy erővel, és olyan remekül helyezve, hogy David Raya számára elérhetetlen volt” – írták Szoboszlai vasárnapi bombagóljáról.

Szoboszlai Dominik bombagólja előtt térdre borult a világ

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az újabb győzelem megerősítette a Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató csapatot a tabella élén, hiszen a Liverpool az egyetlen csapat, amelynek kilenc pontja van három forduló után a Premier League-ben.

Szoboszlai a spanyol álomcsapatban

Az EFE hétvégi álomcsapatába a Liverpoolon kívül adott játékost az FC Barcelona, a Bournemouth, a Crystal Palace, a Werder Bremen, az Eintracht Frankfurt, a Paris Saint-Germain, a Sevilla, az Everton, a Borussia Dortmund és a Lazio is.