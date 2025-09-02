Live
Immár világszerte felfigyeltek a Liverpool magyar sztárjának szenzációs formájára. Szoboszlai Dominik, a Liverpool FC labdarúgója is bekerült a hétvége álomcsapatába a spanyol hírügynökségnél (EFE), amely mindig az öt európai élbajnokságból választja ki a hétvége legjobbjait.

Az Arsenal elleni mérkőzésen jobbhátvédként játszó magyar válogatott támadó középpályás a 83. percben egy rendkívüli szabadrúgásgóllal biztosította az 1-0-s győzelmet a címvédő Liverpoolnak. Lövése tökéletes volt, ördögi csavarral, nagy erővel, és olyan remekül helyezve, hogy David Raya számára elérhetetlen volt” – írták Szoboszlai vasárnapi bombagóljáról.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) strikes the ball over the wall from a free kick to score the opening goal during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025.
Szoboszlai Dominik bombagólja előtt térdre borult a világ
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az újabb győzelem megerősítette a Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató csapatot a tabella élén, hiszen a Liverpool az egyetlen csapat, amelynek kilenc pontja van három forduló után a Premier League-ben.

Szoboszlai a spanyol álomcsapatban

Az EFE hétvégi álomcsapatába a Liverpoolon kívül adott játékost az FC Barcelona, a Bournemouth, a Crystal Palace, a Werder Bremen, az Eintracht Frankfurt, a Paris Saint-Germain, a Sevilla, az Everton, a Borussia Dortmund és a Lazio is.

