Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Gyerekgyilkosság: holtan találták a hétfőn reggel eltűnt kislányt

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Hivatásos Labdarúgók Szervezetének (HLSZ) szavazásán, akárcsak tavaly és tavalyelőtt, ismét a Liverpool magyar válogatott középpályását választották meg a legjobb külföldön futballozó játékosnak. Szoboszlai Dominik rangos díjat vehetett át, majd a színpadon rangsorolta pályafutása eddigi legnagyobb góljait, valamint a tündéri kislányáról is beszélt.

A HLSZ hétfői, etyeki díjátadó ünnepségén a legjobb külföldön futballozó játékosnak a Liverpoollal Premier League-et nyert Szoboszlai Dominikot válaszották meg. A magyar válogatott csapatkapitánya Lothar Matthäustól vehette át a rangos díjat, majd a színpadon néhány kérdésre is válaszolt.

Szoboszlai Dominik kislánya, Kerkez, Liverpool
Szoboszlai Dominik ismét rangos díjat vehetett át
Fotó: Liverpool FC/X

Szoboszlai Dominik szerint rá hasonlít a kislánya

A 24 éves klasszis szerint az előző idény legemlékezetesebb momentuma egyértelműen az volt számára, hogy a Liverpool játékosaként angol bajnoki címet ünnepelhetett a csapat alapembereként. Ezt követően pályafutása három legnagyobb gólját rangsorolta, melyek közül az első helyre az Izland elleni, Eb-részvételt érő bombáját, a másodikra az Arsenal elleni csodás szabadrúgását, a harmadik helyre pedig a törökök elleni hatalmas gólját tette.

A futballsikerek mellett Szoboszlait a nemrég született tündéri kislányáról is kérdezték a díjátadó ünnepségen. „Aludni tudok, hálaistennek a feleségem ezeket a dolgokat megoldja, de ahogyan hazaérek edzésről, vigyázok a kislányomra, amennyit csak tudok, és természetesen segítek” – árulta el a Liverpool sztárja, majd egyértelmű választ adott arra, hogy kire hasonlít a kislánya.

„Szerencsére rám” 

– mondta nagy nevetés kíséretében Szoboszlai.

A szurkolók legközelebb a magyar válogatott színeiben láthatják Szoboszlait, Marco Rossi együttese a hétvégén megkezdi szereplését a világbajnoki selejtezősorozatban. A magyar nemzeti tizenegyre először Írország vár idegenben, szombaton este. 

Kapcsolódó cikkek

Kerkez Milos szerint Szoboszlai Dominik már Európa legjobbja
A Liverpool legnagyobb ikonját is elvarázsolta Szoboszlai gólja – videó
„Kicsoda...?” – Szoboszlai csodagólja után a Real Madrid játékosán gúnyolódnak a szurkolók

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!