A HLSZ hétfői, etyeki díjátadó ünnepségén a legjobb külföldön futballozó játékosnak a Liverpoollal Premier League-et nyert Szoboszlai Dominikot válaszották meg. A magyar válogatott csapatkapitánya Lothar Matthäustól vehette át a rangos díjat, majd a színpadon néhány kérdésre is válaszolt.

Szoboszlai Dominik ismét rangos díjat vehetett át

Fotó: Liverpool FC/X

Szoboszlai Dominik szerint rá hasonlít a kislánya

A 24 éves klasszis szerint az előző idény legemlékezetesebb momentuma egyértelműen az volt számára, hogy a Liverpool játékosaként angol bajnoki címet ünnepelhetett a csapat alapembereként. Ezt követően pályafutása három legnagyobb gólját rangsorolta, melyek közül az első helyre az Izland elleni, Eb-részvételt érő bombáját, a másodikra az Arsenal elleni csodás szabadrúgását, a harmadik helyre pedig a törökök elleni hatalmas gólját tette.

A futballsikerek mellett Szoboszlait a nemrég született tündéri kislányáról is kérdezték a díjátadó ünnepségen. „Aludni tudok, hálaistennek a feleségem ezeket a dolgokat megoldja, de ahogyan hazaérek edzésről, vigyázok a kislányomra, amennyit csak tudok, és természetesen segítek” – árulta el a Liverpool sztárja, majd egyértelmű választ adott arra, hogy kire hasonlít a kislánya.

„Szerencsére rám”

– mondta nagy nevetés kíséretében Szoboszlai.

A szurkolók legközelebb a magyar válogatott színeiben láthatják Szoboszlait, Marco Rossi együttese a hétvégén megkezdi szereplését a világbajnoki selejtezősorozatban. A magyar nemzeti tizenegyre először Írország vár idegenben, szombaton este.

