Ki ne tudná már, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a 83. percben a kapuval szemben végzett el közel 30 méterről egy szabadrúgást, a fantasztikus lövése nyomán pedig a labda védhetetlenül csavarodott a jobb felső sarokba.

Szoboszlai Dominik jobbhátvédként is világklasszis

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai maradhat a Liverpool jobbhátvédje?

A gólja mellett ismét jobbhátvédként bizonyíthatott Szoboszlai, és nyújtott ismét világklasszis teljesítményt a számára még mindig szokatlannak nevezhető poszton. Az Arsenal elleni 1-0-s sikert követően a közösségi oldalán értékelt a magyar focista legfőbb kritikusa, Jamie Carragher, aki korábban többször is élesen bírálta Szoboszlai teljesítményét.

A Livevepool legendás védője most azonban olyan véleményt formált a közösségi oldalán, amely még a szurkolókat is meglepte.

Carragher szerint ugyanis a magyar válogatott csapatkapitányának nagyon fekszik a jobbhátvéd pozíció, ahol jobb teljesítményre képes, mint korábban tette azt támadó középpályásként.

„Kilencből kilenc pont, nagyszerű kezdet a Liverpool számára, ráadásul két olyan meccset is lájátszottak, amely az elmúlt múlt szezonban a két legnehezebb, döntetlennel záruló meccsüket volt. A védelem kiemelkedő volt, főleg Virgil van Dijk.

Dom (Szoboszlai Dominik, - a szerk.) megtalálta a helyét! Jobban illik hozzá a szélső hátvéd szerep, mint a támadó középpályás.

Nine pts from nine is a great return for LFC after playing two of their toughest games, that were both drawn last season.

The back four was outstanding, VVD 🤯

Dom has found his position!

Full back suits him better than the attacking midfield role#LIVARS — Jamie Carragher (@Carra23) August 31, 2025

A Liverpool három fordulót követően az egyetlen százszázalékos együttes a Premier League-ben.