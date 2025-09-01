Live
Mint ismert, a címvédő Liverpool 1-0-ra nyert a vendég Arsenal ellen az angol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi rangadóján. Szoboszlai Dominik a fantasztikus szabadrúgásgólja mellett hihetetlenül teljesített jobbhátvédként, a legfőbb kritikusa, Jamie Carragher szerint pedig ez a poszt jobban is illik hozzá, mint a korábbi, támadó középpályás pozíció.

Ki ne tudná már, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a 83. percben a kapuval szemben végzett el közel 30 méterről egy szabadrúgást, a fantasztikus lövése nyomán pedig a labda védhetetlenül csavarodott a jobb felső sarokba.

Arsenal's English midfielder #10 Eberechi Eze (R) is challenged by Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik jobbhátvédként is világklasszis
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai maradhat a Liverpool jobbhátvédje?

A gólja mellett ismét jobbhátvédként bizonyíthatott Szoboszlai, és nyújtott ismét világklasszis teljesítményt a számára még mindig szokatlannak nevezhető poszton. Az Arsenal elleni 1-0-s sikert követően a közösségi oldalán értékelt a magyar focista legfőbb kritikusa, Jamie Carragher, aki korábban többször is élesen bírálta Szoboszlai teljesítményét. 

A Livevepool legendás védője most azonban olyan véleményt formált a közösségi oldalán, amely még a szurkolókat is meglepte. 

Carragher szerint ugyanis a magyar válogatott csapatkapitányának nagyon fekszik a jobbhátvéd pozíció, ahol jobb teljesítményre képes, mint korábban tette azt támadó középpályásként. 

„Kilencből kilenc pont, nagyszerű kezdet a Liverpool számára, ráadásul két olyan meccset is lájátszottak, amely az elmúlt múlt szezonban a két legnehezebb, döntetlennel záruló meccsüket volt. A védelem kiemelkedő volt, főleg Virgil van Dijk. 

Dom (Szoboszlai Dominik, - a szerk.) megtalálta a helyét! Jobban illik hozzá a szélső hátvéd szerep, mint a támadó középpályás.

A Liverpool három fordulót követően az egyetlen százszázalékos együttes a Premier League-ben.

