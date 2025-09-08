Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és a válogatott többi tagja kedden este hazai pályán fogadja a Cristiano Ronaldóval a soraiban rohamozó Portugáliát 20.45-től. A mérkőzés tétje nagy, a világbajnoki selejtező sorozat második köre előtt a nemzeti tizenegynek egy, míg a vendégeknek három pontja van. A nagy napra mindkét csapat gőzerővel készül, és a lenti videó tanulsága szerint a mieinknél a hangultra sem lehet panasz a kemény munka elvégzése mellett sem.

Szoboszlai Dominik klasszisteljesítményt nyújtott az írek elleni vb-selejtezőn

Fotó: szoboszlaidominik@instagram

Szoboszlai és Kerkez vérre menő csatát vívott egymással

Ahogy a lenti felvételen is látható, egy olyan házi futóversenyt tartottak a csapatnak, amely másoknak is ismerős lehet futóedzésekről. Röviden, az a szabály, hogy tapstól-tapsig lehet csak futni, közte mozdulatlanul kell várni az új tapsot. Na most a lenti videóban látható, ahogy Kerkez finoman fogalmazva "lopja a távolságot", kevésbé rusztikusan csalt a fiatal bekk, amit a többiek természetesen jókedvűen jeleztek is neki. Emellett az sem elhanyagolható tény, hogy a Liverpool két kiválósága, Kerkez és Szoboszlai egymás között is igazi kiélezett versenyt rendezett a pályán.