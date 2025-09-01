Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Exkluzív információ: 15 év után találhatták meg az eltűnt nő holttestét egy pesterzsébeti lakásban

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool a magyar válogatott csapatkapitányának fantasztikus góljával nyerte meg az Arsenal elleni rangadót a Premier League harmadik fordulójában. Szoboszlai Dominik rengeteg dicséretet kapott a bődületes szabadrúgásgólja után, ami valósággal felrobbantotta az internetet. Szoboszlai megvillanása és az Arsenal kudarca természetesen a mémkészítőket is megihlette, de beszédesek a gól pillanatában készített szurkolói reakciók is. Összeállításunkban most bemutatjuk a legjobbakat!

Szoboszlai Dominik lett az Arsenal elleni rangadó hőse, ugyanis a magyar válogatott csapatkapitánya a 83. percben közel 30 méterről zúdított szenzációs szabadrúgásgólt David Raya kapujába. A Liverpool ezzel a remekbe szabott találattal 1-0-ra nyerte a rangadót, és egyedüli csapatként százszázalékos a Premier League-ben.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) strikes the ball over the wall from a free kick to score the opening goal during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai szabadrúgásgóljától hangos az internet
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az utóbbi hetekben a Liverpool jobbhátvédjeként szereplő magyar középpályás védhetetlen bombája azonnal bejárta a közösségi média platformjait, és láthatóan elkápráztatta a futballrajongókat világszerte. Természeten a rangadó után az interneten megjelentek a Szoboszlait dicsérő mémek, amikből most összeszedtünk egy csokorral. 

Szoboszlai bombagóllal robbantotta fel az internetet

Szoboszlai Dominik méltóképpen viszi tovább Steven Gerrard örökségét Liverpoolban.

1 2 3
... 14
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!