Szoboszlai Dominik lett az Arsenal elleni rangadó hőse, ugyanis a magyar válogatott csapatkapitánya a 83. percben közel 30 méterről zúdított szenzációs szabadrúgásgólt David Raya kapujába. A Liverpool ezzel a remekbe szabott találattal 1-0-ra nyerte a rangadót, és egyedüli csapatként százszázalékos a Premier League-ben.

Szoboszlai szabadrúgásgóljától hangos az internet

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az utóbbi hetekben a Liverpool jobbhátvédjeként szereplő magyar középpályás védhetetlen bombája azonnal bejárta a közösségi média platformjait, és láthatóan elkápráztatta a futballrajongókat világszerte. Természeten a rangadó után az interneten megjelentek a Szoboszlait dicsérő mémek, amikből most összeszedtünk egy csokorral.

Szoboszlai bombagóllal robbantotta fel az internetet

Szoboszlai Dominik méltóképpen viszi tovább Steven Gerrard örökségét Liverpoolban.