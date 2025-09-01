A mérkőzés után Szoboszlai a Sky Sports-nak beszélt a góljáról: többek között megosztotta gondolatait a bravúros találatról és a játékosok közötti versengésről is.

Szoboszlai csodagólján, amit az Arsenalnak rúgott, ámul a világ

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai kockáztatott, és nagyot nyert

„Szerencsére a szezon kezdete óta sokat tudtam gyakorolni a szabadrúgásokat.

Ez most kicsit távolabbról volt, de úgy voltam vele, vállalok egy kis kockázatot. Magabiztos voltam, ezért megpróbáltam”

– mesélte Szoboszlai. Kiemelte, hogy régóta nem talált be ilyen helyzetből.

Szoboszlai hozzátette, hogy éppen ezt a lövést nem gyakorolta az elmúlt hetekben, mert rendre közelebbről próbálkoztak. Most azonban tudatosan kellett erősebben lőnie, mert a kapus, David Raya kiváló kapus, különösen az ilyen helyzetekben:

Sok videót néztem róla, tudtam, hogy szívesen ugrik a sorfal mögé, és nagyszerű kapus. Ha kicsit beljebb ment volna a labda, valószínűleg kivédi.

A magyar középpályás kiemelte, hogy az ilyen rangadókon mindig kell egy adag kockázatvállalás: „Az Arsenal az elmúlt évben is fantasztikusan játszott, háromszor lett második egymás után a bajnokságban. Nagyon nehéz versenyezni ilyen csapatokkal, mint a City, Chelsea vagy az Arsenal. Komoly elismerés nekik is, nekünk pedig tovább kell küzdenünk.”

A mérkőzés végén még egy rövid VAR-vizsgálat miatt is izgulhatta a Liverpool szurkolók, amikor kézgyanú merült fel Szoboszlai ellen. A játékos nevetve reagált:

„Ha nem mondod most, nem is emlékszem rá. Szögleteknél, hosszú bedobásoknál mindig nagy a kavarodás, nem is vettem észre, hogy valaki, valami hozzáért a karomhoz, hogy labda volt-e, vagy egy másik játékos.”

Szoboszlai Dominik eddig négy mérkőzésen lépett pályára a Liverpoolban a 2025-26-os szezonban, összesen 360 percet játszott és egy gólt szerzett – ezt a bravúros Arsenal elleni találatot.