A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a 21 órakor kezdődő összecsapáson a 100. mérkőzésén léphet pályára a Liverpool színeiben.

Szoboszlai Dominik a 100. BL-meccsén léphet pályára a Liverpoolban

Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

Szoboszlai a 100. Liverpool-meccsére készül, Kerkez először játszhat a BL-ben

Ami a két csapat közelmúltját illeti, a Liverpool folytathatja jó sorozatát az Atlético ellen. Négy éve idegenben 3-2-re, hazai pályán pedig 2-0-ra nyert az akkor még csoportkörnek nevezett alapszakaszban a liverpooli csapat. Nem mellékesen a húszszoros angol bajnok az elmúlt négy BL-mérkőzését megnyerte spanyol együttesekkel szemben: az Atlético elleni két összecsapás mellett az előző kiírásban a Real Madridot 2-0-ra, míg a Gironát 1-0-ra győzte le. További önbizalmat adhat Arne Slot vezetőedző együttesének, hogy pályaválasztóként a legutóbbi tizennégy nemzetközi kupamérkőzése közül tizenháromszor legalább két gólt szerzett.

A Premier League-ben négy forduló után a Liverpool az egyetlen százszázalékos csapat, vasárnap a Burnley otthonában Mohamed Szalah 95. percben büntetőjével őrizte meg makulátlan mérlegét. Az egyiptomi csatár a BL-ben sem tétlenkedett a közelmúltban, a legutóbbi húsz mérkőzésén 18-szor volt eredményes.

A Liverpool Bajnokok Ligája-keretében Pécsi Ármin nem szerepel, ellenben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos igen.

Utóbbi labdarúgó, ha pályára lép, első BL-mérkőzésén szerepelhet.

Korábban a Konferencia-liga volt neki a legmagasabb szint az európai kupasorozatokban, még a 2022/23-as idényben a selejtezőből induló és az elődöntőig menetelő holland AZ Alkmaar légiósaként játszott 17 mérkőzésen. Szoboszlai tapasztaltabb ezen a téren, mivel 2018 óta a Salzburg, az RB Leipzig vagy a Liverpool tagjaként minden évben pályára lépett az Európa-ligában vagy a Bajnokok Ligájában.

Ráadásul Szoboszlai a 100. mérkőzésén léphet pályára a Liverpool színeiben. Még egy korábbi csapatában sem jutott el ekkora számig, Lipcsében is "csak" 91 meccse volt.

Az Atlético nem ígérkezik könnyű ellenfélnek, Diego Simeone vezetőedző együttese a legutóbbi 16 BL-mérkőzése közül 15-ször legalább egy gólt szerzett, és az elmúlt tizenöt idényben, amikor a BL-ben szerepelt, csak kétszer veszítette el az első meccsét.