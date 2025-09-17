A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a 21 órakor kezdődő összecsapáson a 100. mérkőzésén léphet pályára a Liverpool színeiben.
Ami a két csapat közelmúltját illeti, a Liverpool folytathatja jó sorozatát az Atlético ellen. Négy éve idegenben 3-2-re, hazai pályán pedig 2-0-ra nyert az akkor még csoportkörnek nevezett alapszakaszban a liverpooli csapat. Nem mellékesen a húszszoros angol bajnok az elmúlt négy BL-mérkőzését megnyerte spanyol együttesekkel szemben: az Atlético elleni két összecsapás mellett az előző kiírásban a Real Madridot 2-0-ra, míg a Gironát 1-0-ra győzte le. További önbizalmat adhat Arne Slot vezetőedző együttesének, hogy pályaválasztóként a legutóbbi tizennégy nemzetközi kupamérkőzése közül tizenháromszor legalább két gólt szerzett.
A Premier League-ben négy forduló után a Liverpool az egyetlen százszázalékos csapat, vasárnap a Burnley otthonában Mohamed Szalah 95. percben büntetőjével őrizte meg makulátlan mérlegét. Az egyiptomi csatár a BL-ben sem tétlenkedett a közelmúltban, a legutóbbi húsz mérkőzésén 18-szor volt eredményes.
A Liverpool Bajnokok Ligája-keretében Pécsi Ármin nem szerepel, ellenben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos igen.
Utóbbi labdarúgó, ha pályára lép, első BL-mérkőzésén szerepelhet.
Korábban a Konferencia-liga volt neki a legmagasabb szint az európai kupasorozatokban, még a 2022/23-as idényben a selejtezőből induló és az elődöntőig menetelő holland AZ Alkmaar légiósaként játszott 17 mérkőzésen. Szoboszlai tapasztaltabb ezen a téren, mivel 2018 óta a Salzburg, az RB Leipzig vagy a Liverpool tagjaként minden évben pályára lépett az Európa-ligában vagy a Bajnokok Ligájában.
Ráadásul Szoboszlai a 100. mérkőzésén léphet pályára a Liverpool színeiben. Még egy korábbi csapatában sem jutott el ekkora számig, Lipcsében is "csak" 91 meccse volt.
Az Atlético nem ígérkezik könnyű ellenfélnek, Diego Simeone vezetőedző együttese a legutóbbi 16 BL-mérkőzése közül 15-ször legalább egy gólt szerzett, és az elmúlt tizenöt idényben, amikor a BL-ben szerepelt, csak kétszer veszítette el az első meccsét.
Érdekesség, hogy a Liverpool többek között Szoboszlaival promózza a mai meccset, ami azt is jelentheti, hogy a magyar focista ismét a kezdőcsapat tagja lesz.
Szoboszlai Dominik világklasszis teljesítményt nyújtott eddig a számára szokatlan pozícióban Virgil van Dijk, a Liverpool labdarúgócsapatának középső védője szerint.
A holland csapatkapitány az Atlético Madrid elleni szerda esti mérkőzés előtti sajtótájékoztatón beszélt - többek között - erről, kiemelve, hogy Szoboszlai lenyűgözően kezdte az idényt jobbhátvédként, remekül teljesített új feladatkörében, és az ő szerepeltetése ezen a poszton a továbbiakban is egy lehetőség, ha úgy alakulnak a dolgok.
Van Dijk elmondta a véleményét a csapat másik, rendszeresen szerephez jutó magyarjáról, Kerkez Milosról is. Mint fogalmazott, mindketten nagy energiával futballoznak és magas minőséget visznek a csapat játékába.
Milos nyilvánvalóan egy fantasztikus, agresszív, energikus játékos, aki ugyanakkor egyelőre még csak ismerkedik a játékunkkal, azzal hogy milyen intenzitásra van szükség a Liverpoolban
- mondta, hozzátéve, hogy nem egyszerű kezelni a helyzetet a pályán és azon kívül sem, de Kerkez szerinte meg fog birkózni a feladattal.
A holland játékos beszélt a Newcaste Unitedtől szerződtetett svéd támadóról, Alexander Isakról, illetve arról, hogy reményei szerint a csapat összetétele megfelelő ahhoz, hogy minden fronton sikeresek legyenek. Kitért rá, hogy a Diego Simeone irányította, szervezetten játszó Atlético Madrid ellen minden bizonnyal nagyon nehéz dolguk lesz.
Szoboszlai kapcsán Arne Slot is megszólalt, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya a Bajnokok Ligája-mérkőzésen jobbhátvédként vagy középpályásként csatlakozik-e a többiekhez:
Van még négy nagyon jó középpályásunk is, akik szintén jó formában vannak. Endo, McAllister, Dominik és Florian. Minden pozícióban nagy a verseny, mindkét pozícióban játszhat. Majd meglátjuk, hogy hol fog játszani, ha pályára lép.
Érdekesség, hogy a Liverpool holland edzője éppen ma ünnepli a 47. születésnapját, így a játékosok kettőzött erővel léphetnek pályára, hogy három ponttal ajándékozzák meg a trénert a spanyol sztárcsapat ellen.
Az biztos, hogy nem léphet pályára Julian Alvarez, az Atlético Madrid világbajnok argentin futballistája.
A 25 éves támadó a térdével bajlódik, ami miatt le is kellett cserélni a Villarreal ellen megnyert bajnoki félidejében.
A 48-szoros válogatott csatár az előző idényben 29 gólt szerzett a madridi együttesben, a jelenlegi szezonban négy tétmérkőzésen egyszer volt eredményes.
A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.
A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.