Kész, ennyi volt: Trump véget vetett az orosz-ukrán háborúnak – és a győztest is kihirdették

A Liverpool ismét emlékezetes estét szerzett szurkolóinak a Bajnokok Ligájában, miután Arne Slot együttese 3-2-re legyőzte az Atlético Madridot. A meccs kulcsfigurája ezúttal is Szoboszlai Dominik volt, aki egy újabb győztes találathoz járult hozzá – ezúttal gólpasszal, de a statisztikai mutatókban is kiemelkedő.

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik ismét vezére volt a Liverpoolnak, ezúttal ismét a középpályán varázsolt azok után, hogy az elmúlt hetekben a jobbhátvédként nyújtott klasszis teljesítményt.

Szoboszlai Dominik ezúttal is a Liverpool egyik legjobbja volt
Szoboszlai Dominik ezúttal is a Liverpool egyik legjobbja volt
Fotó: Liverpool/Instagram

Szoboszlai Dominik újabb csillogása

A mérkőzés 91. percében ő készítette elő a Liverpool harmadik, és végül győztes gólját, így közvetlenül is hozzájárult a három pont megszerzéséhez. Szoboszlai ezzel tovább erősítette kiváló idénykezdetét, hiszen hetek óta a klub egyik legmegbízhatóbb teljesítményt nyújtó játékosának számít.  

Az Atlético Madrid elleni statisztikái magukért beszélnek:

  •  92%-os passzpontosság (73/79 átadás) – a támadásépítés egyik motorja volt.  
  • 3 gólhelyzetet is kialakított, közte a győztes találathoz vezető assziszt.  
  • 8 földharcból 4-et megnyert, mutatva, hogy a fizikális párharcokban is megállja a helyét.  
  • 10 labdát szerzett vissza, amivel az egész Liverpool-csapat legjobbja volt ezen a téren.  

Az idény eddigi részében egyre világosabb, hogy 

Arne Slot Liverpooljának is a központi figurája lett. Szoboszlai nemcsak a támadásokat vezényli, de hatalmas munkabírásával a védekezésben is kulcsszerepet vállal, ha kell, akkor jobbhátvádként is. 

Az Arsenal és az Atlético Madrid elleni mérkőzések tapasztalatai alapján a szurkolók már most úgy beszélnek róla, mint az egész Premier League egyik legjobb középpályásáról.

Árulkodó a X-re felkerült hőtérkép is, amelyen kiválóan látszik, hogy az Atlético Madrid elleni meccsen is fáradhatatlanul robotolt, szinte 

nem volt a pályának olyan része, ahol ne tűnt volna fel. 

Nem is csoda, hogy az Anfield Sector nevű X-oldalon csak annyit írtak a fotóhoz, hogy „Szoboszlai Dominik. Mindenhol".

Ami a Bajnokok Ligája-meccset illeti, az angoloknál Szoboszlai végig játszott míg Kerkez a 86. percben állt be az Atlético Madrid ellen. A spanyol csapat kétgólos hátrányól állt fel, de hosszabbítás második percben Szoboszlai szögletét Virgil van Dijk fejelte a vendégek kapujába. 

