A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik ismét vezére volt a Liverpoolnak, ezúttal ismét a középpályán varázsolt azok után, hogy az elmúlt hetekben a jobbhátvédként nyújtott klasszis teljesítményt.

Szoboszlai Dominik ezúttal is a Liverpool egyik legjobbja volt

Fotó: Liverpool/Instagram

Szoboszlai Dominik újabb csillogása

A mérkőzés 91. percében ő készítette elő a Liverpool harmadik, és végül győztes gólját, így közvetlenül is hozzájárult a három pont megszerzéséhez. Szoboszlai ezzel tovább erősítette kiváló idénykezdetét, hiszen hetek óta a klub egyik legmegbízhatóbb teljesítményt nyújtó játékosának számít.

Az Atlético Madrid elleni statisztikái magukért beszélnek:

92%-os passzpontosság (73/79 átadás) – a támadásépítés egyik motorja volt.

3 gólhelyzetet is kialakított, közte a győztes találathoz vezető assziszt.

8 földharcból 4-et megnyert, mutatva, hogy a fizikális párharcokban is megállja a helyét.

10 labdát szerzett vissza, amivel az egész Liverpool-csapat legjobbja volt ezen a téren.

🇭🇺 Another key goal contribution from Dominik Szoboszlai tonight with the assist for the winner.



- 92% pass completion (73/79 passes)

- 3 chances created

- 4/8 ground duels won

- 10 recoveries (most for #LFC)



He’s been one of Liverpool’s best players this season. pic.twitter.com/qyfWlWr6Fe — Bence Bocsák (@BenBocsak) September 17, 2025

Az idény eddigi részében egyre világosabb, hogy

Arne Slot Liverpooljának is a központi figurája lett. Szoboszlai nemcsak a támadásokat vezényli, de hatalmas munkabírásával a védekezésben is kulcsszerepet vállal, ha kell, akkor jobbhátvádként is.

Az Arsenal és az Atlético Madrid elleni mérkőzések tapasztalatai alapján a szurkolók már most úgy beszélnek róla, mint az egész Premier League egyik legjobb középpályásáról.

Árulkodó a X-re felkerült hőtérkép is, amelyen kiválóan látszik, hogy az Atlético Madrid elleni meccsen is fáradhatatlanul robotolt, szinte

nem volt a pályának olyan része, ahol ne tűnt volna fel.

Nem is csoda, hogy az Anfield Sector nevű X-oldalon csak annyit írtak a fotóhoz, hogy „Szoboszlai Dominik. Mindenhol".

Ami a Bajnokok Ligája-meccset illeti, az angoloknál Szoboszlai végig játszott míg Kerkez a 86. percben állt be az Atlético Madrid ellen. A spanyol csapat kétgólos hátrányól állt fel, de hosszabbítás második percben Szoboszlai szögletét Virgil van Dijk fejelte a vendégek kapujába.