A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik ismét vezére volt a Liverpoolnak, ezúttal ismét a középpályán varázsolt azok után, hogy az elmúlt hetekben a jobbhátvédként nyújtott klasszis teljesítményt.
A mérkőzés 91. percében ő készítette elő a Liverpool harmadik, és végül győztes gólját, így közvetlenül is hozzájárult a három pont megszerzéséhez. Szoboszlai ezzel tovább erősítette kiváló idénykezdetét, hiszen hetek óta a klub egyik legmegbízhatóbb teljesítményt nyújtó játékosának számít.
Az Atlético Madrid elleni statisztikái magukért beszélnek:
Az idény eddigi részében egyre világosabb, hogy
Arne Slot Liverpooljának is a központi figurája lett. Szoboszlai nemcsak a támadásokat vezényli, de hatalmas munkabírásával a védekezésben is kulcsszerepet vállal, ha kell, akkor jobbhátvádként is.
Az Arsenal és az Atlético Madrid elleni mérkőzések tapasztalatai alapján a szurkolók már most úgy beszélnek róla, mint az egész Premier League egyik legjobb középpályásáról.
Árulkodó a X-re felkerült hőtérkép is, amelyen kiválóan látszik, hogy az Atlético Madrid elleni meccsen is fáradhatatlanul robotolt, szinte
nem volt a pályának olyan része, ahol ne tűnt volna fel.
Nem is csoda, hogy az Anfield Sector nevű X-oldalon csak annyit írtak a fotóhoz, hogy „Szoboszlai Dominik. Mindenhol".
Ami a Bajnokok Ligája-meccset illeti, az angoloknál Szoboszlai végig játszott míg Kerkez a 86. percben állt be az Atlético Madrid ellen. A spanyol csapat kétgólos hátrányól állt fel, de hosszabbítás második percben Szoboszlai szögletét Virgil van Dijk fejelte a vendégek kapujába.