A mezőnyben egyedüliként százszázalékos Szoboszlaiék a válogatott szünet előtt, az átigazolási időszak utolsó napján tovább erősítették az addig is bombaerős keretüket, ugyanis brit rekordot jelentő 125 millió fontért érkezett a Newcastle-től a svéd támadó Aleksander Isak, aki most mutatkozhat be új csapatában.

Szoboszlaiék verekedéses edzése igazán rendhagyó volt

Fotó: PETER PARKS / AFP

Ami a meccset illeti, Szoboszlai Dominik a magyarok írek és portugálok elleni találkozóját is végigjátszotta, míg Kerkez előbbin 80, utóbbin 90 percet töltött a pályán. Nagy kérdés, hogy Arne Slot vezetőedző ezúttal milyen szerepet szán Szoboszlainak, aki az elmúlt két fordulóban jobbhátvéd volt - s így lőtt emlékezetes, győzelmet érő szabadrúgásgólt az Arsenalnak -, míg a nemzeti csapatban a megszokottnál hátrébb, védekező középpályásként szerepelt.

A Liverpool már gőzerővel készül az összecsapásra, Arne Slot pedig rendhagyó edzést tartott. A játékosok kicsit bokszoltak, persze nem odafigyelve egymás épségére, ám a csapatkapitány, Virgil van Dijk például kis híján földhöz vágta a honfitársát, Jeremie Frimpongot.

Külön jó hír lehet, hogy a videó tanulsága szerint Frimpong teljesen egészséges, így akár Szoboszlai vissza is kerület az eredeti posztjára, a középpályára a Burnley ellen.

Premier League, 4. forduló:

vasárnap:

Burnley-Liverpool 15.00