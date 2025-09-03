Live
A nyári átigazolási szezon alaposan átírta a Liverpool keretét, hiszen a legmagasabb összegű három transzfer is a Vörösök nevéhez fűződik. Florian Wirtz, Hugo Ekitiké és Alexander Isak érkezésével bizony Szoboszlai Dominik igencsak hátrébb szorult a fizetési listán, holott az eddig lejátszott három bajnokin – főleg az utóbbi kettőn – a Liverpool legjobbja volt.

Noha a Liverpoolnak egy pillanatra sincs anyagi gondja – még akkor sem, ha a hétfőn éjfélkor zárult átigazolási piacon 446 millió fontot költött el erősítésre –, ám attól még nagyon messze van, hogy olyan mértékű fizetést adjon a legjobbjainak, mint a szaúdi al-Nasszr, amely hetente 6,7 millió fontot fizet Cristiano Ronaldónak. Ettől az őrült összegtől még éves szinten is félmillió fonttal marad el Szoboszlai Dominik, aki a jelenleg zajló bajnoki idényben még jobbhátvédként is a Liverpool legjobbja. Ugyanakkor tegyük hozzá bátran, a magyar válogatott csapatkapitánya az itthoni bérekhez képest magas összeget kap havonta a számlájára.

Alexander Isak ugyan a legtöbbe került, de nem ő viszi haza a legtöbbet a Liverpoolban – így is felülmúlja Szoboszlai Dominiket
Fotó: AFP/Paul Ellis

Megérkeztek az új sztárok Liverpoolba, Szoboszlai máris hátrébb szorult

A nyári átigazolási szezon három legdrágább játékosa – Alexander Isak (a Newcastle-től) 144 millió, Florian Wirtz (a Leverkusentől) 125 millió, míg Hugo Ekitiké (a Frankfurttól) 95 millió eurónak megfelelő összegbe került – egyaránt a Liverpool csapatát választotta új klubjának, és az ő érkezésükkel jelentősen átalakult a Vörösök fizetési listája. Sokan azt hihetnék, hogy a harmadik idényét briliánsan kezdő Szoboszlai Dominik számlájára a teljesítményének megfelelő bér érkezik, ám ők alaposan tévednek, hiszen 

a magyar válogatott csapatkapitánya maximum a középmezőnyben „szerénykedik" a fizetését illetően.

Ami viszont szintén meglepő, hogy az a három sztár, akik csillagászati összegekért érkeztek a Mersey partjára, a fizetési listán nem állnak az élen. Mondjuk eddig egyedül Eitiké törlesztett valamit a vételárából, ugyanis az eddigi négy meccsén három gólt lőtt, míg mondjuk Wirtz mindössze egy gólpasszal vétette észre magát, illetve azzal, hogy Arne Slot az esetek többségében lecserélte őt. A Bors cikke szerint a legtöbbet két régi „bútordarab", az előző Premier League-idény gólkirálya, Mohamed Szalah és a csapatkapitány, Virgil Van Dijk viszi havonta, hetente haza.

A Liverpool éves kereseti listája

  • Mohamed Szalah, 20,8 millió font (9,4 milliárd forint)
  • Virgil van Dijk, 18.2 millió font (8,3 milliárd forint)
  • Alexander Isak, 15,6 millió font (7,1 milliárd forint)
  • Florian Wirtz, 12,7 millió font (5,7 milliárd forint)
  • Hugo Ekitiké, 10,4 millió font (4,7 milliárd forint)
  • Andrew Robertson, 8,3 millió font (3,7 milliárd forint)
  • Alexis Mac Allister, Federico Chiesa, Alisson Becker és Ryan Gravenberch, 7,8 millió font (3,5 milliárd forint)
  • Szoboszlai Dominik és Cody Gakpo 6,2 millió font (2,8 milliárd forint)

Ha megnézzük, Szoboszlai éppen hogy befér a fizetési lista kezdő tizenegyébe. Ugyanakkor a nyáron 46,9 millió euróért leigazolt Kerkez Milos a lista második felében található. A magyar válogatott bal oldali védője évi 3,6 millió euróért (1,44 milliárd forint) írt alá a Liverpoolhoz.

Szoboszlai pazar gólja után együtt ünnepelt Kerkezzel és Szalahhal, akik a fizetési lista két végén vannak
Fotó: AFP/Darren Staples

Mindenki bajnoki címet és BL-trófeát vár a Liverpooltól

A játékospiac lezártával szinte az összes elemző úgy véli, a rekordösszegért megerősített Vörösöknek idén nemcsak a bajnoki címüket kell ezzel a kerettel megvédeniük, hanem a Bajnokok Ligáját is szinte „kötelező" megnyernie. A BBC arról írt, hogy egy ilyen nyári átigazolási szezon után óriási a nyomás Arne Slot vállán, hogy akkor teljesítsen a csapatával. Nagy kérdés, hogy a szurkolók mit fogadnak el a szezon végén sikeres szereplésnek. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a Vörösök három meccsből hármat megnyerve rajtoltak a bajnokságban, többek között legyőzve két nagy riválisukat, a Newcastle és az Arsenal gárdáját.

