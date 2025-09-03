Noha a Liverpoolnak egy pillanatra sincs anyagi gondja – még akkor sem, ha a hétfőn éjfélkor zárult átigazolási piacon 446 millió fontot költött el erősítésre –, ám attól még nagyon messze van, hogy olyan mértékű fizetést adjon a legjobbjainak, mint a szaúdi al-Nasszr, amely hetente 6,7 millió fontot fizet Cristiano Ronaldónak. Ettől az őrült összegtől még éves szinten is félmillió fonttal marad el Szoboszlai Dominik, aki a jelenleg zajló bajnoki idényben még jobbhátvédként is a Liverpool legjobbja. Ugyanakkor tegyük hozzá bátran, a magyar válogatott csapatkapitánya az itthoni bérekhez képest magas összeget kap havonta a számlájára.

Alexander Isak ugyan a legtöbbe került, de nem ő viszi haza a legtöbbet a Liverpoolban – így is felülmúlja Szoboszlai Dominiket

Fotó: AFP/Paul Ellis

Megérkeztek az új sztárok Liverpoolba, Szoboszlai máris hátrébb szorult

A nyári átigazolási szezon három legdrágább játékosa – Alexander Isak (a Newcastle-től) 144 millió, Florian Wirtz (a Leverkusentől) 125 millió, míg Hugo Ekitiké (a Frankfurttól) 95 millió eurónak megfelelő összegbe került – egyaránt a Liverpool csapatát választotta új klubjának, és az ő érkezésükkel jelentősen átalakult a Vörösök fizetési listája. Sokan azt hihetnék, hogy a harmadik idényét briliánsan kezdő Szoboszlai Dominik számlájára a teljesítményének megfelelő bér érkezik, ám ők alaposan tévednek, hiszen

a magyar válogatott csapatkapitánya maximum a középmezőnyben „szerénykedik" a fizetését illetően.

Ami viszont szintén meglepő, hogy az a három sztár, akik csillagászati összegekért érkeztek a Mersey partjára, a fizetési listán nem állnak az élen. Mondjuk eddig egyedül Eitiké törlesztett valamit a vételárából, ugyanis az eddigi négy meccsén három gólt lőtt, míg mondjuk Wirtz mindössze egy gólpasszal vétette észre magát, illetve azzal, hogy Arne Slot az esetek többségében lecserélte őt. A Bors cikke szerint a legtöbbet két régi „bútordarab", az előző Premier League-idény gólkirálya, Mohamed Szalah és a csapatkapitány, Virgil Van Dijk viszi havonta, hetente haza.

A Liverpool éves kereseti listája

Mohamed Szalah, 20,8 millió font (9,4 milliárd forint)

Virgil van Dijk, 18.2 millió font (8,3 milliárd forint)

Alexander Isak, 15,6 millió font (7,1 milliárd forint)

Florian Wirtz, 12,7 millió font (5,7 milliárd forint)

Hugo Ekitiké, 10,4 millió font (4,7 milliárd forint)

Andrew Robertson, 8,3 millió font (3,7 milliárd forint)

Alexis Mac Allister, Federico Chiesa, Alisson Becker és Ryan Gravenberch, 7,8 millió font (3,5 milliárd forint)

Szoboszlai Dominik és Cody Gakpo 6,2 millió font (2,8 milliárd forint)

Ha megnézzük, Szoboszlai éppen hogy befér a fizetési lista kezdő tizenegyébe. Ugyanakkor a nyáron 46,9 millió euróért leigazolt Kerkez Milos a lista második felében található. A magyar válogatott bal oldali védője évi 3,6 millió euróért (1,44 milliárd forint) írt alá a Liverpoolhoz.