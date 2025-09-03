Noha a Liverpoolnak egy pillanatra sincs anyagi gondja – még akkor sem, ha a hétfőn éjfélkor zárult átigazolási piacon 446 millió fontot költött el erősítésre –, ám attól még nagyon messze van, hogy olyan mértékű fizetést adjon a legjobbjainak, mint a szaúdi al-Nasszr, amely hetente 6,7 millió fontot fizet Cristiano Ronaldónak. Ettől az őrült összegtől még éves szinten is félmillió fonttal marad el Szoboszlai Dominik, aki a jelenleg zajló bajnoki idényben még jobbhátvédként is a Liverpool legjobbja. Ugyanakkor tegyük hozzá bátran, a magyar válogatott csapatkapitánya az itthoni bérekhez képest magas összeget kap havonta a számlájára.
A nyári átigazolási szezon három legdrágább játékosa – Alexander Isak (a Newcastle-től) 144 millió, Florian Wirtz (a Leverkusentől) 125 millió, míg Hugo Ekitiké (a Frankfurttól) 95 millió eurónak megfelelő összegbe került – egyaránt a Liverpool csapatát választotta új klubjának, és az ő érkezésükkel jelentősen átalakult a Vörösök fizetési listája. Sokan azt hihetnék, hogy a harmadik idényét briliánsan kezdő Szoboszlai Dominik számlájára a teljesítményének megfelelő bér érkezik, ám ők alaposan tévednek, hiszen
a magyar válogatott csapatkapitánya maximum a középmezőnyben „szerénykedik" a fizetését illetően.
Ami viszont szintén meglepő, hogy az a három sztár, akik csillagászati összegekért érkeztek a Mersey partjára, a fizetési listán nem állnak az élen. Mondjuk eddig egyedül Eitiké törlesztett valamit a vételárából, ugyanis az eddigi négy meccsén három gólt lőtt, míg mondjuk Wirtz mindössze egy gólpasszal vétette észre magát, illetve azzal, hogy Arne Slot az esetek többségében lecserélte őt. A Bors cikke szerint a legtöbbet két régi „bútordarab", az előző Premier League-idény gólkirálya, Mohamed Szalah és a csapatkapitány, Virgil Van Dijk viszi havonta, hetente haza.
Ha megnézzük, Szoboszlai éppen hogy befér a fizetési lista kezdő tizenegyébe. Ugyanakkor a nyáron 46,9 millió euróért leigazolt Kerkez Milos a lista második felében található. A magyar válogatott bal oldali védője évi 3,6 millió euróért (1,44 milliárd forint) írt alá a Liverpoolhoz.
A játékospiac lezártával szinte az összes elemző úgy véli, a rekordösszegért megerősített Vörösöknek idén nemcsak a bajnoki címüket kell ezzel a kerettel megvédeniük, hanem a Bajnokok Ligáját is szinte „kötelező" megnyernie. A BBC arról írt, hogy egy ilyen nyári átigazolási szezon után óriási a nyomás Arne Slot vállán, hogy akkor teljesítsen a csapatával. Nagy kérdés, hogy a szurkolók mit fogadnak el a szezon végén sikeres szereplésnek. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a Vörösök három meccsből hármat megnyerve rajtoltak a bajnokságban, többek között legyőzve két nagy riválisukat, a Newcastle és az Arsenal gárdáját.