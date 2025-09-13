Egészen pontosan úgy szólt a kérdés, hogy „melyik a legjobb szabadrúgás, amit élőben láttál?", amelyben toronymagasan Szoboszlai Dominik végzett az élen, elsősorban az Arsenal elleni csodagóljának köszönhetően.
Többek között Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Enrico Chiesa, Giorgi Mamardasvili, Alexis Mac Allister, Joe Gomez és Ibrahim Konaté és a magyar válogatott csapatkapitányak a nevét mondta, ahogy Jeremie Frimpong is elsőre, aztán annyit hozzátett, hogy ha élőben, akkor Álex Grimaldo találatát is ki kell emelje.
Természetesen Szoboszlait is megkérdezték, amikor a hattérből annyit lehetett hallani, hogy „Szoboszlai a törökök ellen, mondd magadat", ám a magyar focista nem viccelte el, és a gyerekkori kedvencét, Cristiano Ronaldót emelte ki, még a Manchester Unitedes korszákból.
A mezőnyben egyedüliként százszázalékos címvédő együttes vasárnap a Burnley vendége lesz 15 órától a Premier League 4. fordulójában.