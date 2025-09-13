Live
A Liverpool vasárnap a Burnley vendégeként lép pályára az angol labdarúgó-bajnokság hétvégi negyedik fordulójában. Szoboszlai Dominikék jó hangulatban készülhetnek a mérkőzésre, ezt bizonyítja a klub hivatalos YouTube-oldalára feltöltött videó is, amelyben arra keresték a választ, hogy kinek melyik volt a legszebb szabadrúgásgól, amelyet élőben látott. Nem meglepő módon elég sokan a magyar focistára szavaztak.

Egészen pontosan úgy szólt a kérdés, hogy „melyik a legjobb szabadrúgás, amit élőben láttál?", amelyben toronymagasan Szoboszlai Dominik végzett az élen, elsősorban az Arsenal elleni csodagóljának köszönhetően.

Szoboszlai Dominik Arsenal elleni gólja a liverpooli csapattársaknak is nagyon tetszett
Szoboszlai Dominik Arsenal elleni gólja a liverpooli csapattársaknak is nagyon tetszett 
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik a csapattársak között is nagy sztár

Többek között Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Enrico Chiesa, Giorgi Mamardasvili, Alexis Mac Allister, Joe Gomez és Ibrahim Konaté és a magyar válogatott csapatkapitányak a nevét mondta, ahogy Jeremie Frimpong is elsőre, aztán annyit hozzátett, hogy ha élőben, akkor Álex Grimaldo találatát is ki kell emelje.

Természetesen Szoboszlait is megkérdezték, amikor a hattérből annyit lehetett hallani, hogy „Szoboszlai a törökök ellen, mondd magadat", ám a magyar focista nem viccelte el, és a gyerekkori kedvencét, Cristiano Ronaldót emelte ki, még a Manchester Unitedes korszákból.

A mezőnyben egyedüliként százszázalékos címvédő együttes vasárnap a Burnley vendége lesz 15 órától a Premier League 4. fordulójában.

