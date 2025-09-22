Live
Brit sajtóhírek szerint a Liverpool hamarosan szerződést hosszabbít egyik legjobb futballistájával. A Premier League címvédője Szoboszlai Dominikkal hosszú távon tervez, a klubnál a jövőbeli csapatkapitányt látják a magyar válogatott középpályásban.

Szoboszlai Dominik 2023 nyarán 70 millió euróért igazolt az RB Leipzig együttesétől a Liverpoolhoz, amelynek azóta az egyik legfontosabb játékosává érett. A 24 éves középpályás szerződése 2028 nyaráig érvényes, ám hamarosan újabb megállapodást írhat alá az angol sztárcsapattal.

Szoboszlai Dominik a Liverpool vezérévé lépett elő, a piaci értéke ezt nem követi
Szoboszlai Dominik a Liverpool vezérévé lépett elő
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik a Liverpool csapatkapitánya lehet

Az X közösségi oldalon jelent meg a Liverpool magyar sztárjáról egy bejegyzés, amely a több mint 48 ezres követőtáborral rendelkező, Krrish nevű csatornára hivatkozik forrásként. 

A poszt arról számolt be, hogy Szoboszlait a Liverpool nagyra tartja és a jövőben a csapatkapitányi szerepkörben is szívesen látná. 

A hír kiemeli, hogy a 24 éves klasszis a családjával jól érzi magát a városban, és a tárgyalások már zajlanak közte és a klub között, bár még nincsenek előrehaladott állapotban.

Szoboszlainak még több év hátravan a jelenlegi szerződéséből, így nem biztos, hogy a hosszabbítást a közeljövőben bejelentik, ugyanakkor az is tény, hogy a magyar játékos remek formát mutat, ezért nem elképzelhetetlen, hogy a Liverpool már most magához láncolná hosszú távra.

Szoboszlai a mostani szezonban eddig végig a pályán volt a Liverpoolban, hét mérkőzésen egy gólt lőtt – az Arsenal elleni csodás szbadrúgásgólt – és két gólpasszt adott, valamint már többször bebizonyította, hogy jobbhátvédként is megállja a helyét.

Durván szidják a bírót Szoboszlaiék győztes rangadója után
Szoboszlai jelenléte sem segített, balszerencse érte a Liverpoolt
A Liverpool edzője óriási bejelentést tett Szoboszlairól

 

