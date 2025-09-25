A pályán mutatott játékhoz a virtuális adatoknak persze nem sok közük van, de a játékosoknak természetesen jól esik ez a fajta elismerés is. Szoboszlai Dominik összesített értékelése az előző évihez képest 81-ről 83-ra nőtt. A Liverpool a közösségi oldalaira kitett videóban mutatta meg, hogy reagáltak a játékosok az új pontszámokra.

Szoboszlai Dominik meglepődött a legújabb pontszámokon

Fotó: https://www.instagram.com/liverpoolfc/

Szoboszlai Dominik Florian Wirtztől is dicséretet kapott

Szoboszlai Dominik értékelése tehát javult az előző évi játékhoz képest, összesítésben két ponttal. Szoboszlai Dominik a sebességégére 79, a lövésére 82, a passzolására 84, a cselezésre 82, a védekezésre 67, a fizikumra 76 pontot kapott.

Érdekesség, de a sebessége visszaesett az idei játékban, miközben a fizikuma 70-ről 76-ra erősödött, a védekezési pontszáma pedig 59-ről 67-re nőtt.

A Liverpool által közzétett videóban Florian Wirtz is arról beszél, hogy kevesli Szoboszlai sebességére a 79-es pontszámot.

A Liverpool másik magyarja, Kerkez Milos kirobbanó számokat kapott: összesített értékelése 82-es, ami csak eggyel kevesebb, mint Szoboszlai esetében. Kerkez sebessége 87, lövése 59, passzolása 75-ös, cselezése 78-as, a védekezése 77-es, míg a fizikuma 80-as az EA SPORTS FC 26-ban.