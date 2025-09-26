Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool a hivatalos honlapján tudatta, hogy Rio Ngumoha, a csapat tinisztárja aláírta élete első profi szerződését. A 17 éves támadó augusztus végén mutatkozott be a Premier League-ben a Newcastle United elleni bajnokin, melyen Szoboszlai Dominik győztes gólt lövetett vele a mérkőzés végjátékában.

Szoboszlai Dominik csapattársa, Rio Ngumoha azért csak most írta alá első profi szerződését a Liverpool együttesével, mert a Premier League szabályai szerint 17 évesnél fiatalabb játékos nem köthet profi szerződést. 

Szoboszlai Dominikot a Liverpool elfeledett hősének nevezték
Szoboszlai Dominik nagy szerepet játszott Rio Ngumoha első bajnoki góljában
Fotó: Liverpool FC/X

Ngumoha tavaly nyáron a Chelsea akadémiájáról érkezett a Liverpoolhoz. Kezdetben a Liverpool U18-as keretével készült, majd gyorsan feljutott a U21-es csapatba. Idén januárban aztán az Accrington Stanley elleni FA-kupa-mérkőzésen debütált a felnőtt csapatban, ezzel 16 évesen és 135 naposan Liverpool történetének legfiatalabb játékosa lett, aki kezdőként lépett pályára az első csapatban.

Szoboszlai íratott történelmet a Liverpool tinisztárjával

A 17 éves támadó remekül teljesített a felkészülési időszakban, ezzel meggyőzte a szakmai stábot arról, hogy nem kell új játékost igazolni a Bayern Münchenhez távozó Luis Díaz helyére, így jelen pillanatban Ngumoha számít a holland Cody Gakpo első számú helyettesének a bal szélen.

Ngumoha augusztus 25-én a Newcastle United elleni idegenbeli mérkőzésen debütált a Premier League-ben. A fiatal támadót a 96. percben cserélte be Arne Slot, szűk három perc múlva pedig történelmet írt. 

Liverpool's English striker #73 Rio Ngumoha (C) celebrates with Liverpool's Italian striker #14 Federico Chiesa (R) after scoring their third goal during the English Premier League football match between Newcastle United and Liverpool at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on August 25, 2025. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Rio Ngumoha döntötte el a Newcastle elleni meccset
Fotó: Andy Buchanan/AFP

Egy szép támadás végén Mohamed Szalah tette középre a labdát, ahol Szoboszlai érkezett, a magyar középpályás azonban lövés helyett egy elegáns mozdulattal átlépte a labdát, így a hosszún érkező Ngumoha senkitől sem zavartatva lőhetett a kapu bal oldalába. 

A Liverpool tinisztárja ezzel 16 évesen és 361 naposan a Liverpool legfiatalabb gólszerzője lett a Premier League-ben. 

  • kapcsolódó cikkek:
Szoboszlaiék ellenfelet kaptak, a szurkolók csalást kiáltottak
A Liverpool megint elővette Szoboszlait, nem először fordult ez elő
Szoboszlai Dominik tündéri fotót mutatott a kislányáról
Szoboszlai Dominik közegéből jött, 31 évesen edzőnek állt a magyar válogatott focista

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!