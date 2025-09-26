Szoboszlai Dominik csapattársa, Rio Ngumoha azért csak most írta alá első profi szerződését a Liverpool együttesével, mert a Premier League szabályai szerint 17 évesnél fiatalabb játékos nem köthet profi szerződést.

Szoboszlai Dominik nagy szerepet játszott Rio Ngumoha első bajnoki góljában

Fotó: Liverpool FC/X

Ngumoha tavaly nyáron a Chelsea akadémiájáról érkezett a Liverpoolhoz. Kezdetben a Liverpool U18-as keretével készült, majd gyorsan feljutott a U21-es csapatba. Idén januárban aztán az Accrington Stanley elleni FA-kupa-mérkőzésen debütált a felnőtt csapatban, ezzel 16 évesen és 135 naposan Liverpool történetének legfiatalabb játékosa lett, aki kezdőként lépett pályára az első csapatban.

Szoboszlai íratott történelmet a Liverpool tinisztárjával

A 17 éves támadó remekül teljesített a felkészülési időszakban, ezzel meggyőzte a szakmai stábot arról, hogy nem kell új játékost igazolni a Bayern Münchenhez távozó Luis Díaz helyére, így jelen pillanatban Ngumoha számít a holland Cody Gakpo első számú helyettesének a bal szélen.

Ngumoha augusztus 25-én a Newcastle United elleni idegenbeli mérkőzésen debütált a Premier League-ben. A fiatal támadót a 96. percben cserélte be Arne Slot, szűk három perc múlva pedig történelmet írt.

Rio Ngumoha döntötte el a Newcastle elleni meccset

Fotó: Andy Buchanan/AFP

Egy szép támadás végén Mohamed Szalah tette középre a labdát, ahol Szoboszlai érkezett, a magyar középpályás azonban lövés helyett egy elegáns mozdulattal átlépte a labdát, így a hosszún érkező Ngumoha senkitől sem zavartatva lőhetett a kapu bal oldalába.

A Liverpool tinisztárja ezzel 16 évesen és 361 naposan a Liverpool legfiatalabb gólszerzője lett a Premier League-ben.