Rendkívüli

Küszöbön a harmadik világháború? – drónok hatoltak be Lengyelországba, ez azonban nem maradt válasz nélkül

Mint ismert, a magyar válogatott csapatkapitányának eladott labdájából szerezte meg Portugália a 3-2-es győzelmet a budapesti világbajnoki selejtezőn. Szoboszlai Dominik a televíziós felvételek alapján könnyezve kért elnézést a drukkerektől a lefújást követően.

Drámai perceket élt át Szoboszlai Dominik a portugálok elleni vb-selejtezőn, így nem csoda, hogy a lefújást követően nem bírt az érzelmeivel.

Szoboszlai Dominik nagyon szomorú volt a lefújást után
Fotó: Mirkó István

Szoboszlai Dominik sírva kért bocsánatot

A meccs hajrájában 2-2-es állásnál ő passzolt Kerkez Miloshoz, a labdára azonban lecsapott az ellenfél, Joao Cancelo pedig meg is szerezte a győztes találatot.

Szoboszlai az eset után, a mezébe temette az arcát, nem akarta elhinni azt, ami történt vele. A lefújás után a mécses is eltörött nála

– szúrta ki a Bors.

A televíziós felvételek alapján a Liverpool játékosa könnyezve kért elnézést a drukkerektől, miközben a kapus Tóth Balázs volt mellette a nehéz percekben.

A lap hozzáteszi, Szoboszlai a meccsek után mindig elsőként nyilatkozik, most azonban nem jelent meg a televíziós stábok előtt sem, érezhetően megviselték a történtek.

