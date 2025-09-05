Szoboszlai Dominik csodásan kezdte a szezont a Liverpoolban, az Arsenal elleni rangadót egy bődületes szabadrúgásgóllal döntötte el. A 24 éves középpályás a magyar válogatottban is megőrizte remek formáját, az egyik edzésen Tóth Balázs kapust állította megoldhatatlan feladat elé.

Szoboszlai Dominik az írek elleni vb-selejtezőn is megteremtheti a különbséget

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Szoboszlai Dominik bombagólokkal hangolt az írek elleni meccsre

Az MLSZ a közösségi oldalán osztott meg egy rövid videót a magyar válogatott egyik edzéséről, amelyen éppen Szobozlai Dominik gyakorolta a szabadrúgásokat.

A kapuban ezúttal Tóth Balázs állt, de a Blackburn kapusának nem volt könnyű dolga, mert a Liverpool sztárja fantasztikus lövésekkel jelentkezett.

Előbb a kapu bal oldalába bombázta a labdát, majd a másik oldalt is célba vette, remek csavarással varázsolt a jobb felsőbe.

A hozzászólók nem győzték dicsérni a válogatott csapatpitányának kivételes rúgótechnikáját, valamint azt is kívánták, hogy az írek és a portugálok elleni meccseken is sikerüljön ilyen pontos lövéseket zúdítania a riválisok kapujába. Külföldiek is osztottak meg bőszen kommenteket, az egyik szurkoló a legjobb szabadrúgáslövőnek nevezte meg Szoboszlait.

A magyar válogatott szombaton Írország ellen, Dublinban kezdi meg szereplését a világbajnoki selejtezősorozatban, majd kedd este Portugáliát fogadja a Puskás Arénában.

Az MLSZ a közelgő meccsek előtt a szurkolóknak is üzent – még Mucsi Zoltánt is bevonta a kampányba a szövetség –, arra biztatva őket, hogy tartózkodjanak a diszkriminatív szabálysértésektől, hogy sportszerű hangulatban tudjanak játszani a csapatok.

Kapcsolódó cikkek