Nincs vége az elismerések sorának. Szoboszlai Dominik sorra kapja a kitüntető megnyilvánulásokat. Azok után, hogy bekerült a Premier League álomcsapatába, a spanyol hírügynökség pedig az európai foci hétvége legjobb 11-ébe került be, máris itt az újabb elismerés.

Kedden írtuk meg, hogy a spanyol EFE hírügynökség Szoboszlai Dominikot is beválogatta az európai bajnoki hétvége legjobb 11-ébe, ahol rajta kívül olyan csapatok adtak még játékost, mint az FC Barcelona, a Bournemouth, a Crystal Palace, a Werder Bremen, az Eintracht Frankfurt, a Paris Saint-Germain, a Sevilla, az Everton, a Borussia Dortmund és a Lazio. Pár órával később pedig érkezett a hír, hogy a Liverpoolból egyedüliként a Premier League hétvégéi álomcsapatában is ott szerepel a jobbhátvéd posztján.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) walks off with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (C) and Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (R) at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik (b.) immár egyértelműen tagja az európai futballelitnek
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai a PL-forduló legjobbja

A szerdán pedig megérkezett az újabb elismerés. A Premier League honlapján rendezett szavazáson a magyar válogatott csapatkapitánya a voksok 37 százalékát begyűjtve nyerte el a 3. forduló legjobbjának kitüntető címét.

Szoboszlai vasárnap délután az Arsenal ellen jobbhátvédként kiválóan teljesített Arne Slot együttesében, és a Liverpool az ő szenzációs szabadrúgásgóljának köszönhetően diadalmaskodott 1-0-ra.

A magyar válogatott csapatkapitánya nagy fölénnyel nyerte a szavazást, amelynek második helyén Joao Pedro, a Chelsea támadója végzett 18 százalékkal, míg a harmadik Jack Grealish (Everton) 16 százalékot kapott.

A Liverpool a mezőnyben egyedüliként százszázalékos és vezeti az angol bajnokságot.

