Kedden írtuk meg, hogy a spanyol EFE hírügynökség Szoboszlai Dominikot is beválogatta az európai bajnoki hétvége legjobb 11-ébe, ahol rajta kívül olyan csapatok adtak még játékost, mint az FC Barcelona, a Bournemouth, a Crystal Palace, a Werder Bremen, az Eintracht Frankfurt, a Paris Saint-Germain, a Sevilla, az Everton, a Borussia Dortmund és a Lazio. Pár órával később pedig érkezett a hír, hogy a Liverpoolból egyedüliként a Premier League hétvégéi álomcsapatában is ott szerepel a jobbhátvéd posztján.

Szoboszlai Dominik (b.) immár egyértelműen tagja az európai futballelitnek

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai a PL-forduló legjobbja

A szerdán pedig megérkezett az újabb elismerés. A Premier League honlapján rendezett szavazáson a magyar válogatott csapatkapitánya a voksok 37 százalékát begyűjtve nyerte el a 3. forduló legjobbjának kitüntető címét.

Szoboszlai vasárnap délután az Arsenal ellen jobbhátvédként kiválóan teljesített Arne Slot együttesében, és a Liverpool az ő szenzációs szabadrúgásgóljának köszönhetően diadalmaskodott 1-0-ra.

A magyar válogatott csapatkapitánya nagy fölénnyel nyerte a szavazást, amelynek második helyén Joao Pedro, a Chelsea támadója végzett 18 százalékkal, míg a harmadik Jack Grealish (Everton) 16 százalékot kapott.

A Liverpool a mezőnyben egyedüliként százszázalékos és vezeti az angol bajnokságot.