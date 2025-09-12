Nem szeretjük az előre lefutott közönségszavazásokat. Kivéve persze akkor, ha a mi kedvencünk nyer. Nos, a Premier League augusztus legszebb góljára kiírt szavazásának végeredménye nem lehetett, miután a jelöltek között, természetesen, ott volt Szoboszlai Dominik is az Arsenal ellen lőtt góljával.

Szoboszlai Dominik csodás góljánál nem volt szebb augusztusban a Premier League-ben

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Díjat érdemelt Szoboszlai csodagólja

A Liverpool és a magyar válogatott sztárja augusztus 31-én, a Premier League 3. fordulójának rangadóján, a Liverpool–Arsenal mérkőzésen, 0-0-s állásnál a rendes játékidő ráadásában állt oda a labda mögé, amikor a bajnoki címvédő csapat szabadrúgáshoz jutott. Szoboszlai nem teketóriázott, hanem irgalmatlanul bevarrta a jobb felsőbe.

A free-kick of pure brilliance 💫



Dominik Szoboszlai’s stunning strike is Guinness Goal of the Month for August ☄️ pic.twitter.com/aXgTBW9i2M — Premier League (@premierleague) September 12, 2025

Szoboszlai ezzel a találattal a bournemouth-i Antoine Semenyót, Richarlisont (Tottenham), Lucas Paquetát (West Ham), James Garnert és Kiernan Dewsbury-Hallt (mindkettő Everton), a nyáron a Crystal Palace-tól hiába csábított Marc Guehit, valamint saját csapattársát, a 16 éves Rio Ngumohát előzte meg, akinek történetesen éppen ő adta a gólpasszt a Newcastle elleni győztes találathoz.