Itt az újabb elismerés. Szoboszlai Dominiknak a meccs embere és a hét válogatottja elismerések után a Liverpool sztárja és a magyar válogatott csapatkapitánya kapta az augusztus hónap legszebb góljáért járó elismerést.

Nem szeretjük az előre lefutott közönségszavazásokat. Kivéve persze akkor, ha a mi kedvencünk nyer. Nos, a Premier League augusztus legszebb góljára kiírt szavazásának végeredménye nem lehetett, miután a jelöltek között, természetesen, ott volt Szoboszlai Dominik is az Arsenal ellen lőtt góljával.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) strikes the ball over the wall from a free kick to score the opening goal during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik csodás góljánál nem volt szebb augusztusban a Premier League-ben
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Díjat érdemelt Szoboszlai csodagólja

A Liverpool és a magyar válogatott sztárja augusztus 31-én, a Premier League 3. fordulójának rangadóján, a Liverpool–Arsenal mérkőzésen, 0-0-s állásnál a rendes játékidő ráadásában állt oda a labda mögé, amikor a bajnoki címvédő csapat szabadrúgáshoz jutott. Szoboszlai nem teketóriázott, hanem irgalmatlanul bevarrta a jobb felsőbe.

Szoboszlai ezzel a találattal a bournemouth-i Antoine Semenyót, Richarlisont (Tottenham), Lucas Paquetát (West Ham), James Garnert és Kiernan Dewsbury-Hallt (mindkettő Everton), a nyáron a Crystal Palace-tól hiába csábított Marc Guehit, valamint saját csapattársát, a 16 éves Rio Ngumohát előzte meg, akinek történetesen éppen ő adta a gólpasszt a Newcastle elleni győztes találathoz.

 

