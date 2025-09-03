Live
Az igazán jó focistákat nem csak látványos góljaik minősítik. Szoboszlai Dominik többek között azért is lehet a Premier League egyik legnagyobb sztárja, mert kevesen büszkélkedhetnek olyan munkamorállal, mint a Liverpool magyar mindenese.

Szoboszlai Dominik harmadik liverpooli idényének elején bizonyította, hogy egyértelműen ott a helye a világ legerősebb bajnokságának legjobb játékosai között. Ezt pedig nem csak az egyaránt 3 pontot érő szenzációs helyzetfelismerése, vagy éppen az Arsenal elleni rangadót eldöntő bombagólja igazolja.

Arsenal's English midfielder #10 Eberechi Eze (R) is challenged by Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik (pirosban) széltében-hosszában képes bejátszani a pályát
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Senki nem dolgozik annyit, mint Szoboszlai

A magyar válogatott csapatkapitánya nem is csak az elképesztő technikai tudásával tartozik a Premier League krémjéhez, hanem egészen kivételes munkamoráljával is. A Premier League közösségi oldalait kezelők is felfigyeltek erre az Arsenal elleni hétvégi rangadón.

A jobbhátvédként játszó magyar klasszis egy labdaszerzést követően a saját 16-osáról sprintelt a Liverpool támadását kísérve, és már a londoniak büntető területén belül volt, amikor csapattársai elveszítették a labdát, így azonnal fordulhatott is vissza, hiszen immár hátul volt dolga. Nem telt el tehát fél perc, és Szoboszlai már a saját öt és felesé irányította a védelmet.

Íme a jelenet, amit a Premier League is kiemelt:

