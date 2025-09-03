Szoboszlai Dominik harmadik liverpooli idényének elején bizonyította, hogy egyértelműen ott a helye a világ legerősebb bajnokságának legjobb játékosai között. Ezt pedig nem csak az egyaránt 3 pontot érő szenzációs helyzetfelismerése, vagy éppen az Arsenal elleni rangadót eldöntő bombagólja igazolja.

Szoboszlai Dominik (pirosban) széltében-hosszában képes bejátszani a pályát

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Senki nem dolgozik annyit, mint Szoboszlai

A magyar válogatott csapatkapitánya nem is csak az elképesztő technikai tudásával tartozik a Premier League krémjéhez, hanem egészen kivételes munkamoráljával is. A Premier League közösségi oldalait kezelők is felfigyeltek erre az Arsenal elleni hétvégi rangadón.

A jobbhátvédként játszó magyar klasszis egy labdaszerzést követően a saját 16-osáról sprintelt a Liverpool támadását kísérve, és már a londoniak büntető területén belül volt, amikor csapattársai elveszítették a labdát, így azonnal fordulhatott is vissza, hiszen immár hátul volt dolga. Nem telt el tehát fél perc, és Szoboszlai már a saját öt és felesé irányította a védelmet.

Íme a jelenet, amit a Premier League is kiemelt:

