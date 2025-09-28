Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik végigjátszotta a Crystal Palaece ellen 2-1-re elvesztett mérkőzést, sőt a magyar válogatott kapitánya csapata egyik legjobbja volt, ezt bizonyítják a statisztikai adatok is.

Szoboszlai Dominik a Crystal Palace elleni is a csapata egyik, ha nem a legjobbja volt

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Szoboszlai Dominik kimagaslott a Liverpoolból

Szoboszlai egy tökéletes centerezésével

kis híján gólpasszt adott Florian Wirtznek, de a német középpályás kihagyta az ordító helyzetet.

Mindemellett több védekezési feladatot is ellátott, például több sikeres labdaszerzést, szerelést és tisztázást is bemutatott.

Szoboszlai Dominik részletes statisztikái a Crystal Palace ellen:

- 89 labdaérintés

- 58 sikeres passz 67 kísérletből (87%)

- 11 passz a támadóharmadba

- 4 kulcspassz (helyzetet teremtő átadás)

- 2 nagy helyzet kialakítása

- 11 labdaszerzés

- 11 keresztlabda (ebből 6 pontos)

- 6 hosszú indítás (ebből 3 talált embert)

- 3 tisztázás, 2 megelőző szerelés

- 6 pontos beadás (a többi Liverpool-játékos összesen 4-ig jutott)

- Gólt vagy asszisztot ezúttal nem jegyeztek fel a neve mellett, de lehetett volna, ugyanis hatalmas ziccer volt, melyet Wirtz kihagyott az ő passza után.

📊 Dominik Szoboszlai vs Crystal Palace:



• 89 touches

• 58/67 passes (87%)

• 11 passes into final 3rd

• 4 chances created

• 2 big chances created

• 11 recoveries pic.twitter.com/pPh0NnZhvq — The12thRed (@_The12thRed) September 27, 2025

A nemzetközi és angol sajtó egybehangzóan a Liverpool

egyik legjobb játékosának tartotta Szoboszlait ezen a mérkőzésen is, külön kiemelték sokoldalúságát: a mérkőzés második felében jobbhátvédként is megállta a helyét. Az angol portálok szerint Szoboszlai „kihajtotta a lelkét”, és egyértelműen pozitív hatást gyakorolt csapata játékára.

Ebben a szezonban Szoboszlai továbbra is stabil kezdője a Liverpoolnak, poszttól függetlenül képes meghatározni a csapat játékát. Szezonbeli statisztikái is megerősítik, hogy támadásban és védekezésben egyaránt kulcsembernek számít.

Szoboszlai Dominik teljesítménye a Crystal Palace elleni mérkőzésen tehát újabb bizonyíték arra, hogy a Liverpool kulcsembere lett, játékintelligenciája, dinamizmusa és sokoldalúsága pedig a Premier League legjobbjai közé emelte a magyar klasszist.