Ismét híhetetlen volt, nem rajta múlt a Liverpool veresége. Szoboszlai Dominik kiváló teljesítményt nyújtott a Crystal Palace elleni szombati Premier League-mérkőzésen, annak ellenére, hogy a Liverpool 2-1-re kikapott. A magyar válogatott csapatkapitánya végig a pályán volt, több poszton is szerepet vállalt, és hihetetlenül aktív volt az egész találkozón.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik végigjátszotta a Crystal Palaece ellen 2-1-re elvesztett mérkőzést, sőt a magyar válogatott kapitánya csapata egyik legjobbja volt, ezt bizonyítják a statisztikai adatok is.

Szoboszlai Dominik a Crystal Palace elleni is a csapata egyik, ha nem a legjobbja volt
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Szoboszlai Dominik kimagaslott a Liverpoolból

Szoboszlai egy tökéletes centerezésével 

kis híján gólpasszt adott Florian Wirtznek, de a német középpályás kihagyta az ordító helyzetet. 

Mindemellett több védekezési feladatot is ellátott, például több sikeres labdaszerzést, szerelést és tisztázást is bemutatott.

Szoboszlai Dominik részletes statisztikái a Crystal Palace ellen:

  • - 89 labdaérintés
  • - 58 sikeres passz 67 kísérletből (87%)
  • - 11 passz a támadóharmadba
  • - 4 kulcspassz (helyzetet teremtő átadás)
  • - 2 nagy helyzet kialakítása
  • - 11 labdaszerzés
  • - 11 keresztlabda (ebből 6 pontos)
  • - 6 hosszú indítás (ebből 3 talált embert)
  • - 3 tisztázás, 2 megelőző szerelés
  • - 6 pontos beadás (a többi Liverpool-játékos összesen 4-ig jutott)
  • - Gólt vagy asszisztot ezúttal nem jegyeztek fel a neve mellett, de lehetett volna, ugyanis hatalmas ziccer volt, melyet Wirtz kihagyott az ő passza után.

A nemzetközi és angol sajtó egybehangzóan a Liverpool

 egyik legjobb játékosának tartotta Szoboszlait ezen a mérkőzésen is, külön kiemelték sokoldalúságát: a mérkőzés második felében jobbhátvédként is megállta a helyét. Az angol portálok szerint Szoboszlai „kihajtotta a lelkét”, és egyértelműen pozitív hatást gyakorolt csapata játékára.

Ebben a szezonban Szoboszlai továbbra is stabil kezdője a Liverpoolnak, poszttól függetlenül képes meghatározni a csapat játékát. Szezonbeli statisztikái is megerősítik, hogy támadásban és védekezésben egyaránt kulcsembernek számít.

Szoboszlai Dominik teljesítménye a Crystal Palace elleni mérkőzésen tehát újabb bizonyíték arra, hogy a Liverpool kulcsembere lett, játékintelligenciája, dinamizmusa és sokoldalúsága pedig a Premier League legjobbjai közé emelte a magyar klasszist.

