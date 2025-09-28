Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik végigjátszotta a Crystal Palaece ellen 2-1-re elvesztett mérkőzést, sőt a magyar válogatott kapitánya csapata egyik legjobbja volt, ezt bizonyítják a statisztikai adatok is.
Szoboszlai egy tökéletes centerezésével
kis híján gólpasszt adott Florian Wirtznek, de a német középpályás kihagyta az ordító helyzetet.
Mindemellett több védekezési feladatot is ellátott, például több sikeres labdaszerzést, szerelést és tisztázást is bemutatott.
Szoboszlai Dominik részletes statisztikái a Crystal Palace ellen:
A nemzetközi és angol sajtó egybehangzóan a Liverpool
egyik legjobb játékosának tartotta Szoboszlait ezen a mérkőzésen is, külön kiemelték sokoldalúságát: a mérkőzés második felében jobbhátvédként is megállta a helyét. Az angol portálok szerint Szoboszlai „kihajtotta a lelkét”, és egyértelműen pozitív hatást gyakorolt csapata játékára.
Ebben a szezonban Szoboszlai továbbra is stabil kezdője a Liverpoolnak, poszttól függetlenül képes meghatározni a csapat játékát. Szezonbeli statisztikái is megerősítik, hogy támadásban és védekezésben egyaránt kulcsembernek számít.
Szoboszlai Dominik teljesítménye a Crystal Palace elleni mérkőzésen tehát újabb bizonyíték arra, hogy a Liverpool kulcsembere lett, játékintelligenciája, dinamizmusa és sokoldalúsága pedig a Premier League legjobbjai közé emelte a magyar klasszist.