Szoboszlai az Arsenal ellen meglőtte az első szabadrúgásgólját a Liverpool mezében, ebben a tekintetben Gerrard tartja a klubrekordot.

Szoboszlai Dominik középpályásként érzi magát a legjobban

Szoboszlai marad jobbhátvéd?

Szoboszlai Dominik és Steven Gerrard között egyre több a párhuzam, immár Szoboszlai is lőtt szabadrúgásgólt a Vörösök mezében. A műfaj mesterének számító Gerrardot is lenyűgözte Szoboszlai, aki ugyanúgy középpályás, ahogy angol elődje is volt.

Az elmúlt két meccsen jobbhátvéd pozícióba kényszerült a magyar futballista, de bizony ez is párhuzam, Gerrard is játszott ebben a pozícióban

- írja a Magyar Nemzet.

A lap hozzáteszi, Szoboszlai Trent Alexander-Arnold távozása és Florian Wirtz érkezése után került először a jobbhátvéd pozícióba, Gerrard annak idén jobbhátvédként került fel a Liverpool utánpótlásából az első csapathoz.

Világklasszissá viszont már középső középpályásként érett Steven Gerrard, s ő maga is ezt tartotta a legjobb helyének. Igaz, Sven-Göran Eriksson, aki az angol válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott hosszú éveken át együtt Gerrarddal, szintén kipróbálta jobbhátvédként, ahol akkoriban Gary Neville volt az első számú választás.

Gerrard épp olyan jó jobbhátvéd volt, mint Gary Neville, de pazarlás lett volna ott szerepeltetni

– vélte a kísérlet után a svéd szakember, aki tavaly hunyt el.

Ugyanakkor több szakértő Eriksson szavaihoz hasonlóan áll Szoboszlaihoz is: Gary Lineker és Alan Shearer még az Arsenal elleni mérkőzés előtt kifogásolta, hogy Arne Slot miért áldozza fel a magyar játékost Florian Wirtz kedvéért. Bár Szoboszlai nem éreztette a nyilatkozatában, hogy megalázó lenne neki a kényszermegoldás, azt azért jelezte jelezte, hogy nem állandósítaná a pozíciót.

„A vezetőedző is tudja, hogy középpályás vagyok, de amíg jobbhátvédként kapok lehetőséget, addig ott kell teljesítményt nyújtani" – mondta Szoboszlai, aki nemcsak a szavaival mutatta ezt a profi hozzáállást, hanem a pályán nyújtott teljesítményével is.

Steven Gerrardot is sokat dicsérték a sokoldalúságáért, ám az angol futballista néhány éve Jamie Carragher podcastjában nem feltétlenül pozitívumként tekintett vissza erre.

Mindig is középpályás akartam lenni, s néha visszatartott, hogy sok pozíciót meg tudtam oldani. Fiatalon persze nincs más választása az embernek, de a mai eszemmel huszonhét évesen már megmondtam volna a szakvezetőknek, hogy ne tegyenek a szélre, inkább megküzdök középen a helyemért

– fogalmazott Gerrard.

A legenda szavai pedig közvetve Szoboszlainak is figyelmeztetést jelenthetnek.