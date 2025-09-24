A Liverpool kedden bejutott az angol Ligakupa nyolcaddöntőjébe, miután 2-1-re legyőzte a másodosztályú Southamptont. Arne Slot több kulcsjátékosát is pihentette a kupameccsen, így Szoboszlai Dominik ezúttal nem került be a keretbe, míg Kerkez Milos a hajrában állt be csereként.

Szoboszlai Dominik minden percét élvezi az apaságnak

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Szoboszlai Dominik aranyos fotót mutatott a családjáról

A magyar válogatott csapatkapitánya vélhetően nem bánta, hogy szabadnapot kapott, így ugyanis több időt tölthetett feleségével, Buzsik Borkával és az augusztusba született kislányukkal, akinek a nevéről és születési idejéről azóta sem derült ki semmi. A 24 éves középpályás azt azonban korábban elárulta, hogy fiúgyermeknél nehezebb lett volna nevet választaniuk, ám Borkával könnyen meg tudtak egyezni kislányuk nevéről.

Szoboszlai legutóbb az Arsenalnak lőtt hatalmas szabadrúgásgólja után posztolt egy közös képet a kislányával, aki akkor volt először kint az Anfield Roadon. Noha a futballista ritkán mutatja meg rajongóinak a családját, most azonban a hivatalos Instagram oldalán közzétett egy képet, amelyen felesége kézben tartja az apró gyermeket, míg a büszke apuka átkarolja a családot.

