A magyar válogatott kedden úgy szenvedett 3-2-es vereséget Portugália ellen vb-selejtezőn, hogy végig meccsben volt a világ egyik legerősebb válogatottjával szemben. A lefújás után többen is nyilatkoztak, Tóth Alex, Varga Barnabás, vagy éppen Tóth Balázs is elmondta a véleményét az Origónak, a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik azonban ezúttal csendben maradt.

Szoboszlai Dominik nem bújik el, ha vállalni kell a felelősséget

Fotó: Mirkó István

Szoboszlai is megszólalt a portugálok elleni meccsről

A magyar válogatott csapatkapitányának volt már a keddinél számtalan sokkal jobb meccse. Igaz, hogy az első gólunk előtt ő adta a kulcspasszt, amiből aztán Nagy Zsolt Varga Barnabás fejére varázsolta a labdát, de az is tény, hogy a harmadik portugál gól előtt éppen Szoboszlai Kerkez Milosnak szánt rossz passzát fülelték le a portugálok, és szerezték meg belőle a győztes gólt.

Ilyen előzmények után érthető, ha a válogatott hangadója nem akar olyan felfokozott érzelmi állapotban a mikrofonok elé állni, amikor esetleg nem tudja jól megfogalmazni az érzéseit. Talán jobb is volt, hogy aludt egyet a meccsre, és csak aztán tette közzé gondolatait, röviden, tömören a közösségi oldalán.

„Érzelmekkel teli két meccsen vagyunk túl és úgy érzem, több volt ebben, mint az 1 pont. Ebben nekem is megvan a felelősségem, azonban az elejétől a végéig csapatként akartunk, küzdöttünk és erre tudunk majd építeni a következő mérkőzéseken. Köszönjük az elképesztő szurkolást, októberben újra jövünk!" – zárta végül bejegyzését, a Magyarországra utaló „🇭🇺" jelzéssel és a már jól ismert #csakegyutt hashtaggel.

Mint emlékezetes, szombaton Írország elleni 2-0-s vezetésről adta döntetlenre a meccset a csapat Dublinban, így két mérkőzés után csak 1 pontja van a válogatottnak, míg a 6 ponttal élen álló Portugáliát az íreket hazai pályán 2-1-re legyőző Örményország követi 3 ponttal. Magyarországnak és Írországnak pedig 1-1 pontja van. A 2026-os, az USA, Kanada és Mexikó által közösen rendezett tornára a csoportok első helyezettjei jutnak ki, míg a másodikak pótselejtezőt játszhatnak.

