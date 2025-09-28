Bár a Liverpool vereséget szenvedett a Crystal Palace ellen – először az idényben –, ha van játékos, aki büszke lehet a teljesítményére, az éppen a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai Dominik felfelé lógott ki a Liverpoolból a Crystal Palace ellen

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik remek játéka ezúttal kevés volt

Ami a meccset illeti, az idény két veretlen csapatanának összecsapásán Ismaila Sarr már a 9. percben vezetést szerzett a hazaiaknak, s bár az első félidőben a Liverpool hatalmas mezőnyfölényben futballozott, a gólszerzési lehetőségeket tekintve a Crystal Palace akár négyszer is betalálhatott volna a szünetig. A bajnoki címvédő a csereként pályára lépett Federico Chiesa révén a 87. percben egyenlített ugyan, de a hosszabbítás végén Eddie Nketiah találatával a hazaiak megnyerték a bajnokit, így Arne Slot vezetőedző együttese elveszítette veretlenségét a bajnokságban.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, sőt a magyar válogatott kapitánya csapata egyik legjobbja volt.

Így gondolják ezt a szakemberek és a szurkolók is. A magyar válogatott csapatkapitányának számtalan jó megmozdulása volt a mérkőzésen, ennek bizonyítékaként több videó is felkerült a közösségi oldalakra.

Dominik Szoboszlai vs Crystal Palace -RB Performance pic.twitter.com/PywTjg7sbt — Mac Allister (@abbous_ahm50420) September 27, 2025

Szoboszlai with a terrific cross, but Wirtz can’t convert from close range 😩pic.twitter.com/h5rjcSPcEc — Liverpool Zone (@LiverpoolZNE) September 27, 2025

A vereség ellenére megőrizte első helyét a Pool, amely 2014 novembere után kapott ki a Palace otthonában,

ráadásul nem sikerült visszavágnia a Szuperkupa-vereségért, amelyet 2-2-es döntetlen után tizenegyesekkel 3-2-re elveszített az idény előtt.