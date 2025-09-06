Live
Szoboszlai Dominik és a magyar válogatott tagjai bevették a dublini stadiont, ahol ma este a magyar labdarőgó-válogatott megkezdi a világbajnoki selejtezőket Írország ellen. Közben az ír sajtóban új neveket találtak ki Szoboszlainak.

A magyar labdarúgó-válogatott péntek este birtokba vette a dublini Nemzeti Stadiont. Szoboszlai Dominikék felszabadultan, jókedvűen léptek a gyepre, és kötetlenül sétáltak a pályán. Érdekesség, hogy az írek új neveket találtak ki Szoboszlainak a magyarok elleni meccs előtt: Dominik, Mr. Sokoldalúság és Ifjú Herceg is lett belőle, szúrta ki a Magyar Nemzet.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Látszott rajtuk, hogy a felkészülés komoly része mögöttük van, ugyanakkor a mérkőzés előtti oldott hangulat is jelen volt a csapat körül.

A hivatalos sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány világossá tette: a csoport erőviszonyai egyértelműek. Portugália kiemelkedik a mezőnyből, így várhatóan a magyar válogatott Írországgal küzd majd a második helyért. Éppen ezért a szakember szerint kiemelten fontos a ma esti összecsapás, amely sokat meghatározhat a folytatás szempontjából.

A találkozó előtt a játékosok és a stábtagok egyaránt bizakodóan nyilatkoztak. Mindenki tudja, hogy a vb-selejtező hosszú és küzdelmes sorozat, ám az első mérkőzés mindig külön súllyal bír. A magyar válogatott most lehetőséget kap arra, hogy jó rajtot vegyen, és megtegye az első lépést a kitűzött cél felé.

