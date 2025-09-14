A szöveg teátrális képekkel dolgozik: villámok, lángok, vér, izzadság – Szoboszlait Magyarország büszkeségeként és Liverpool új hőseként ábrázolják.

Szoboszlai Dominikról már dalt is írtak

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A dal szövege nem mellőzi a pátoszos hangulatot:

„Suttogásból lesz üvöltés,

az alulértékelt többé már nem mellőzött.

Minden érintés elmondja a történetet,

eljött a pillanat, itt az idő.

Szoboszlai tűz, Szoboszlai láng,

alulértékelt csillag – emlékezz a névre!

Az árnyékból előlép, és kivívja a játékát,

a világ felemelkedik, hogy énekelje a nevét.

Szoboszlai Dominikról már másodszor énekelnek

A csatorna szerkesztői a dal leírásában Szoboszlait Liverpool csendes csillagaként, Magyarország kapitányaként és a világ egyik leginkább alulértékelt játékosaként írják le. Ez az „alulértékelt” motívum a dalszövegben is visszaköszön: a sorok szerint „suttogásból lesz üvöltés, az alulértékelt többé már nem mellőzött”, és „a világ felemelkedik, hogy énekelje a nevét”.

A pátosz itt tetőzik – a „láng”, a „tűz” és az „árnyékból előlépő hős” képei mind azt szolgálják, hogy a játékosban lássuk azt, akit eddig kevesen értékeltek igazán. A közönség viszont láthatóan vevő erre: a kommentekben többen is azt írják, hogy a dal végre méltóképpen mutatja be Szoboszlait. Egyszer érdemes meghallgatni és elolvasni a dalszöveget, azért reméljük, fognak még jobb műalkotást készíteni a Liverpool magyarjáról.

Mindenesetre nem rossz, hogy a YouTube-oldal még csak pár dalt készített, és Szoboszlairól már másodszor énekelnek. A nemrég szerzett szabadrúgásgólja mellett sem tudtak szó, vagy inkább énekhang nélkül elmenni.