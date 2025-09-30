Magyar idő szerint kedden 21 órától Sallai Roland együttese a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató csapatot fogadja az isztambuli Rams Parkban, a Galatasaray szurkolói pedig mindent megtettek, hogy elrontsák Arne Slot gárdájának éjszakáját.
A Magyar Nemzet beszámolója szerint Isztambul hiába hatalmas város,
a hazai drukkerek megtalálták, melyik hotelben szállt meg az ellenfél, és az éjjel óriási tűzijátékot rendeztek előtte.
Alighanem hiába alszanak füldugóval a Liverpool játékosai, az sem védte meg őket teljesen attól, hogy meghallják a lövöldözést.
A Liverpool-szurkolók kizárólag a szállításukra bérelt harminc busz valamelyikével tudnak a stadionhoz jutni, és
ezek mindegyike több mint négy órával a találkozó kezdete előtt érkezik meg, a Rams Park előtt lesznek összeterelve, elkülönítve a hazaiaktól, hogy megelőzzék a balhét.
Már ez sem tetszett az angol szurkolóknak, az viszont még kevésbé, hogy a szabályok értelmében nem lehet majd náluk a mobiltelefonhoz tartozó powerbank (külső akkumulátor) sem. A mai világ pedig úgy tűnik, már eljutott odáig, hogy ez elég ok az általános felháborodásra, így ugyanis megvan annak a „veszélye", hogy a korai érkezés miatt a teljes estét nem bírják ki egyes telefonok, és lemerülnek.