A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool a honlapján arról számolt be, hogy a stáb a négycsillagos isztambuli Armada Hotelben szállt meg, és itt kezdődik a rejtély.
Azonban, mint kiderült, csupán néhány személyzeti tag van ebben a szállodában, akik a vendégszurkolóknak tudnak segíteni szükség esetén.
Több embert is megkérdeztünk közülük a hotelben, és mindegyikük azt mondta, hogy még ők sem tudják, hogy a játékosok és az edzői stáb hol szállt meg, a Liverpool vezetősége ugyanis úgy véli, minél kevesebben tudják, annál jobb.
Ezek után külön érdekes, hogy
a Galatasaray szurkolói vajon honnan tudták meg, éjjel melyik hotel előtt kell tűzijátékozniuk...
Sallaiék és Szoboszlaiék Bajnokok Ligája-rangadója tehát kedd este 21 órától kezdődik az isztambuli Rams Parkban, a mérkőzést a francia Clément Turpin vezeti.