Itt az újabb nem mindennapi történet a keddi magyaros BL-rangadó előtt. Mint ismert, a Liverpool Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal a keretében utazott Isztambulba, ahol a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray ellen lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában kedden. A meccs előtt érdekes rejtély övezi az angol bajnokot.

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool a honlapján arról számolt be, hogy a stáb a négycsillagos isztambuli Armada Hotelben szállt meg, és itt kezdődik a rejtély.

A Liverpool szurkolói is megérkeztek már Isztambulba, hogy Szoboszlaiéknak szurkoljanak
Fotó: Wiszt Péter

Hova tűntek Szoboszlaiék?

Azonban, mint kiderült, csupán néhány személyzeti tag van ebben a szállodában, akik a vendégszurkolóknak tudnak segíteni szükség esetén.  

Több embert is megkérdeztünk közülük a hotelben, és mindegyikük azt mondta, hogy még ők sem tudják, hogy a játékosok és az edzői stáb hol szállt meg, a Liverpool vezetősége ugyanis úgy véli, minél kevesebben tudják, annál jobb.

Íme, a szálloda, ahol a liverpooli stábtagok szálltak meg
Fotó: Wiszt Péter

Ezek után külön érdekes, hogy 

a Galatasaray szurkolói vajon honnan tudták meg, éjjel melyik hotel előtt kell tűzijátékozniuk...

Sallaiék és Szoboszlaiék Bajnokok Ligája-rangadója tehát kedd este 21 órától kezdődik az isztambuli Rams Parkban, a mérkőzést a francia Clément Turpin vezeti.

