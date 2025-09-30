A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool a honlapján arról számolt be, hogy a stáb a négycsillagos isztambuli Armada Hotelben szállt meg, és itt kezdődik a rejtély.

A Liverpool szurkolói is megérkeztek már Isztambulba, hogy Szoboszlaiéknak szurkoljanak

Fotó: Wiszt Péter

Hova tűntek Szoboszlaiék?

Azonban, mint kiderült, csupán néhány személyzeti tag van ebben a szállodában, akik a vendégszurkolóknak tudnak segíteni szükség esetén.

Több embert is megkérdeztünk közülük a hotelben, és mindegyikük azt mondta, hogy még ők sem tudják, hogy a játékosok és az edzői stáb hol szállt meg, a Liverpool vezetősége ugyanis úgy véli, minél kevesebben tudják, annál jobb.

Íme, a szálloda, ahol a liverpooli stábtagok szálltak meg

Fotó: Wiszt Péter

Ezek után külön érdekes, hogy

a Galatasaray szurkolói vajon honnan tudták meg, éjjel melyik hotel előtt kell tűzijátékozniuk...

Sallaiék és Szoboszlaiék Bajnokok Ligája-rangadója tehát kedd este 21 órától kezdődik az isztambuli Rams Parkban, a mérkőzést a francia Clément Turpin vezeti.