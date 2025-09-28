Live
Így bukkantak rá Kaszás Nikolett holttestére a Pilisben

A pályán is zseniálisak, otthon is egy hullámhosszon vannak. Szoboszlai és Gravenberch babái kéz a kézben, felrobbantotta a netet a fotó.

A Liverpool talán két legjobb formában lévő középpályása, Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch idén igazi motorjai a csapatnak: gyakran rajtuk múlik, hogy a Vörösök dominálni tudják-e a játékot. Úgy tűnik, az összhang nemcsak a pályán működik hibátlanul, a magánéletben is egyre szorosabb a kapcsolatuk.

Mohammed Kudus of West Ham United is in action with Liverpool's Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, and Jarell Quansah during the Premier League match between Liverpool and West Ham United at Anfield in Liverpool, England, on April 13, 2025. (Photo by Steven Halliwell | MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
A brit szakportálok szerint Gravenberch és Szoboszlai a Liverpool húzóemberei idén
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Összejár a Szoboszlai és a Gravenberch család

Gravenberch párja, Cindy Peroti az Instagramon osztott meg egy szívmelengető fotót, amelyen a két játékos babái egymás kezét fogják.

Forrás: instagram.com/cindyperoti

A posztban Buzsik Borka, Szoboszlai felesége is meg van jelölve, ami arra utal, hogy a két család rendszeresen találkozik, a legkisebbek pedig már most remekül érzik magukat egymás társaságában.

A kép igencsak megdobogtatta a Liverpool-drukkerek szívét, akik számára jó érzés lehet látni, hogy a csapat kulcsjátékosai nemcsak a pályán értik meg egymást tökéletesen, hanem a családjaik is baráti kapcsolatban vannak. 

