A Liverpool talán két legjobb formában lévő középpályása, Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch idén igazi motorjai a csapatnak: gyakran rajtuk múlik, hogy a Vörösök dominálni tudják-e a játékot. Úgy tűnik, az összhang nemcsak a pályán működik hibátlanul, a magánéletben is egyre szorosabb a kapcsolatuk.

A brit szakportálok szerint Gravenberch és Szoboszlai a Liverpool húzóemberei idén

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Összejár a Szoboszlai és a Gravenberch család

Gravenberch párja, Cindy Peroti az Instagramon osztott meg egy szívmelengető fotót, amelyen a két játékos babái egymás kezét fogják.

Forrás: instagram.com/cindyperoti

A posztban Buzsik Borka, Szoboszlai felesége is meg van jelölve, ami arra utal, hogy a két család rendszeresen találkozik, a legkisebbek pedig már most remekül érzik magukat egymás társaságában.

A kép igencsak megdobogtatta a Liverpool-drukkerek szívét, akik számára jó érzés lehet látni, hogy a csapat kulcsjátékosai nemcsak a pályán értik meg egymást tökéletesen, hanem a családjaik is baráti kapcsolatban vannak.