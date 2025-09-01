Az Egyesült Királyságban jogszabály tiltja, hogy bárki vezetés közben kézben tartott mobilt vagy adatküldésre és- fogadásra alkalmas eszközt használjon – akkor is, ha piros lámpánál áll, vagy éppen forgalomban várakozik, így most Szoboszlai Dominik csapattársa nagy bajba kerülhet.

Szoboszlai Dominik csapattársa, Hugo Ekitiké komoly büntetésre számíthat

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Magát buktatta le Szoboszlai renitens csapattársa

A szabályok megsértése súlyos következményekkel járhat:

akár 200 fontos bírság és hat büntetőpont is járhat érte.

A Liverpool sztárja a műszerfalat mutogatja luxusautója volánjánál

Fotó: The Sun/Hugo Ekitike Snapchat

A 23 éves csatár, Hugo Ekitiké gyorsan belopta magát a szurkolók szívébe: bemutatkozó meccsén Crystal Palace ellen gólt szerzett az angol Szuperkupán, majd további két találatot jegyzett, ugyanis a Bournemouth és a Newcastle United elleni bajnoki mérkőzéseken is betalált. A legutóbbi Arsenal elleni rangadón nem talált be, a Liverpool 1-0-s sikerét Szoboszlai Dominik szállította.

Nem Ekitiké az első egyébként, aki az angol élvonalban hasonló szabálytalanságot követett el. Korábban a Manchester United brazil szélsője, Antony is filmezte magát vezetés közben az autópályán. Az olasz Moise Kean, az egykori Everton-játékos, 2018-ban hasonlóképpen szórakozott a volánnál, miközben rajongóival nevetgélt. Mohamed Szalah, Ekitike új csapattársa, ugyancsak bajba került már hasonló ügy miatt: őt szintén Mercedesben videózták le telefonhasználat közben.

Hugo Ekitiké vezetés közben filmezte magát

Fotó: The Sun/Hugo Ekitike Snapchat

Az eset után a Liverpool illetékeseit is megkeresték, hogy nyilatkozzanak Ekitike akciójáról, amire egyelőre nem reagáltak. Az ilyen viselkedés nemcsak jogi, hanem sportszakmai következményekkel is járhat – főként, hogy a a játékosok példaként állnak sok fiatal rajongó előtt.