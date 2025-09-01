Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hugo Ekitiké, a Liverpool új sztárigazolása nemrég szokatlan okból került a címlapokra: az interneten megjelent egy videó, amelyen a francia csatár 200 ezer fontos Mercedes G Wagonját vezeti, miközben mobiltelefonjával magát filmezi – mindezt Snapchatre posztolta. Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapattársa – aki nyáron érkezett Liverpoolhoz – a videón először az autó műszerfalát mutatta, majd a kamerát az arcára fordítva buktatta le magát.

Az Egyesült Királyságban jogszabály tiltja, hogy bárki vezetés közben kézben tartott mobilt vagy adatküldésre és- fogadásra alkalmas eszközt használjon – akkor is, ha piros lámpánál áll, vagy éppen forgalomban várakozik, így most Szoboszlai Dominik csapattársa nagy bajba kerülhet.

Szoboszlai Dominik csapattársa, Hugo Ekitiké komoly büntetésre számíthat
Szoboszlai Dominik csapattársa, Hugo Ekitiké komoly büntetésre számíthat
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Magát buktatta le Szoboszlai renitens csapattársa  

A szabályok megsértése súlyos következményekkel járhat: 

akár 200 fontos bírság és hat büntetőpont is járhat érte.

A Liverpool sztárja a műszerfalat mutogatja luxusautója volánjánál
Fotó: The Sun/Hugo Ekitike Snapchat

A 23 éves csatár, Hugo Ekitiké gyorsan belopta magát a szurkolók szívébe: bemutatkozó meccsén Crystal Palace ellen gólt szerzett az angol Szuperkupán, majd további két találatot jegyzett, ugyanis a Bournemouth és a Newcastle United elleni bajnoki mérkőzéseken is betalált. A legutóbbi Arsenal elleni rangadón nem talált be, a Liverpool 1-0-s sikerét Szoboszlai Dominik szállította.

Nem Ekitiké az első egyébként, aki az angol élvonalban hasonló szabálytalanságot követett el. Korábban a Manchester United brazil szélsője, Antony is filmezte magát vezetés közben az autópályán. Az olasz Moise Kean, az egykori Everton-játékos, 2018-ban hasonlóképpen szórakozott a volánnál, miközben rajongóival nevetgélt. Mohamed Szalah, Ekitike új csapattársa, ugyancsak bajba került már hasonló ügy miatt: őt szintén Mercedesben videózták le telefonhasználat közben.

Hugo Ekitike
Hugo Ekitiké vezetés közben filmezte magát
Fotó: The Sun/Hugo Ekitike Snapchat

Az eset után a Liverpool illetékeseit is megkeresték, hogy nyilatkozzanak Ekitike akciójáról, amire egyelőre nem reagáltak. Az ilyen viselkedés nemcsak jogi, hanem sportszakmai következményekkel is járhat – főként, hogy a a játékosok példaként állnak sok fiatal rajongó előtt.

Mégis Liverpool? Az utolsó pillanatban dőlt el a sztárfocista sorsa
Szoboszlai a csodagólja után: Megfogtam a labdát, és nem kérdeztem semmit!
„Varázslatos pillanatok" – felrobbant Szoboszlai Dominik közösségi oldala
„Kockázatot vállaltam" – így látta Szoboszlai a varázslatos gólját
Arne Slot is csak ámult Szoboszlai Dominik teljesítményén
Szoboszlai varázslata kellett a Liverpool sikeréhez

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!