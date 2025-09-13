Live
Az átigazolási időszak egy leginkább elhúzódó története a svéd válogatott Alexander Isakhoz kapcsolódik, aki az ablak zárásának napján igazolt a Newcastle Unitedtól a Liverpoolhoz. Szoboszlai Dominik klubja azonban nemcsak Isak átigazolásán dolgozott, hanem szerette volna szerződtetni a védelembe az angol válogatott Marc Guéhit is a Crystal Palace-tól. A Pool és a Palace mindenben megegyezett egymással a játékos átigazolása kapcsán, Guéhi azonban mégis maradt a dél-londoni klubnál, mert állítólag Oliver Glasner vezetőedző belengette a tulajdonosnak, hogy lemond, ha eladják csapata kapitányát. Az osztrák szakember most csapata bajnoki mérkőzése előtt tisztába tette a történetet.

Oliver Glasner együttese az előző szezonban megnyerte az FA-kupát, ezzel a Crystal Palace 120 éves fennállása során először nyert trófeát. A dél-londoni klub azonban alaposan meggyengült a nyáron, ugyanis Eberechi Eze, a csapat angol válogatott támadója a 70 millió euróét az Arsenalhoz igazolt. Ráadásul az átigazolási időszak finisében a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool szerette még volna megszerezni a Palace középső védőjét, az angol válogatott Marc Guéhit is.

Szoboszlai Dominik klubja az utolsó pillanatban maradt le Marc Guéhi leigazolásáról
Fotó: Yunus Dalgic/Anadolu via AFP

A Liverpool és a Crystal Palace mindenben megegyezett a játékos vételárát illetően, Guéhi pedig menni akart a Mersey-parti klubhoz, de az utolsó pillanatban meghiúsult az üzlet. Az angol sajtóban olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy Guéhinek azért kellett maradnia, mert Glasner ultimátumot adott a klubvezetésnek: lemond, ha eladják az angol válogatott játékost. 

A Crystal Palace edzője utoljára beszélt a fenyegetésről

A Palace szombaton a Sunderlandet fogadja a Premier League 4. fordulójában, a találkozó előtti sajtótájékoztatón Oliver Glasner tisztába tette a róla terjedő pletykát. 

Ez az utolsó alkalom, hogy erről beszélek. A Palace szurkolói megérdemlik, hogy megtudják, mi történt valójában, mert annyi minden írtak és mondtak. Soha nem fenyegetőztem, hogy elhagyom a klubot. Sok megbeszélés után az elnök megkérdezte tőlem, hogy meg tudjuk-e oldani a szezont, ha eladjuk Marcot. Nekem erre az volt a válaszom, hogy rövid távon nem tudjuk megoldani” 

– idézi a The Athletic az osztrák szakembert, akinek a csapata az idei szezonban a Konferencia-liga-szereplés miatt kettős terhelés alatt lesz. 

Oliver Glasner már két trófeát nyert a Crystal Palace-szal
Fotó: Glyn Kirk/AFP

„Ha megveszünk egy 19 éves fantasztikus játékost, aki 1000 percet játszott a Ligue 1-ben, de eladjuk a kapitányunkat, akkor rövid távon nem tudjuk megoldani a pótlását, mert csak három középhátvédünk lesz. 

Ha valaki megsérülne a hátsó hármasunkban, az nagyon kockázatos lenne a menetrendünk fényében. Mondtam az elnöknek, hogy ha bevállalja ezt a forgatókönyvet, akkor adja el Guéhit, de ha nem akarja, akkor meg kell tartanunk – és ő úgy döntött, hogy megtartjuk”

– folytatta Glasner, aki csapatával augusztusban az angol Szuperkupát is megnyerte a Liverpool ellen. 

Miért nem lett Marc Guéhi Szoboszlai csapattársa Liverpoolban?

„Nagy elismerés jár az elnöknek. Nem kellett senkit sem fenyegetnem, nem volt feszültség az elnök és köztem. Csak egy sportról szóló beszélgetés volt. A Palace sportszakmai perspektívája miatt mondott nemet a pénzre. 

Nagy elismerés jár Marcnak is, aki nagyon jól kezelte a helyzetet. Beszéltünk az utolsó napon, majd akkor is, amikor az angol válogatott edzőtáborában volt. Mindenki láthatta, hogyan játszott válogatottban, 100 százalékosan koncentrált volt, és itt is ugyanez a helyzet. Amíg itt van, ő lesz a csapatkapitányunk, mert remek játékos és nagyszerű személyiség” 

– tette hozzá az osztrák szakember.

Marc Guéhi az előző szezon végén csapatkapitányként emelhette magasba az FA-kupa trófeát
Fotó: Adrian Dennis/AFP

Guéhi 2021-ben 18 millió fontért igazolt a Chelsea-től a Palace-hoz, 161 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben. A 25 éves középső védő eddig 25-ször szerepelt az angol válogatottban, melynek alapembere volt a 2024-es Európa-bajnokságon. Az első gólját kedden szerezte a válogatottban, amikor angolok 5-0-ra megnyerték a szerbiai vb-selejtezőt. 

Marc Guéhi szerződése jövő nyárig érvényes a Crystal Palace-nál, amit nem fog meghosszabbítani, így ingyen távozhat majd a klubtól. Azonban az korántsem biztos, hogy a Liverpool játékosa lesz, ugyanis már a Barcelona, a Real Madrid és a Bayern München is beszállt az aláírásáért folyó harcba. 

