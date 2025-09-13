Oliver Glasner együttese az előző szezonban megnyerte az FA-kupát, ezzel a Crystal Palace 120 éves fennállása során először nyert trófeát. A dél-londoni klub azonban alaposan meggyengült a nyáron, ugyanis Eberechi Eze, a csapat angol válogatott támadója a 70 millió euróét az Arsenalhoz igazolt. Ráadásul az átigazolási időszak finisében a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool szerette még volna megszerezni a Palace középső védőjét, az angol válogatott Marc Guéhit is.
A Liverpool és a Crystal Palace mindenben megegyezett a játékos vételárát illetően, Guéhi pedig menni akart a Mersey-parti klubhoz, de az utolsó pillanatban meghiúsult az üzlet. Az angol sajtóban olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy Guéhinek azért kellett maradnia, mert Glasner ultimátumot adott a klubvezetésnek: lemond, ha eladják az angol válogatott játékost.
A Palace szombaton a Sunderlandet fogadja a Premier League 4. fordulójában, a találkozó előtti sajtótájékoztatón Oliver Glasner tisztába tette a róla terjedő pletykát.
Ez az utolsó alkalom, hogy erről beszélek. A Palace szurkolói megérdemlik, hogy megtudják, mi történt valójában, mert annyi minden írtak és mondtak. Soha nem fenyegetőztem, hogy elhagyom a klubot. Sok megbeszélés után az elnök megkérdezte tőlem, hogy meg tudjuk-e oldani a szezont, ha eladjuk Marcot. Nekem erre az volt a válaszom, hogy rövid távon nem tudjuk megoldani”
– idézi a The Athletic az osztrák szakembert, akinek a csapata az idei szezonban a Konferencia-liga-szereplés miatt kettős terhelés alatt lesz.
„Ha megveszünk egy 19 éves fantasztikus játékost, aki 1000 percet játszott a Ligue 1-ben, de eladjuk a kapitányunkat, akkor rövid távon nem tudjuk megoldani a pótlását, mert csak három középhátvédünk lesz.
Ha valaki megsérülne a hátsó hármasunkban, az nagyon kockázatos lenne a menetrendünk fényében. Mondtam az elnöknek, hogy ha bevállalja ezt a forgatókönyvet, akkor adja el Guéhit, de ha nem akarja, akkor meg kell tartanunk – és ő úgy döntött, hogy megtartjuk”
– folytatta Glasner, aki csapatával augusztusban az angol Szuperkupát is megnyerte a Liverpool ellen.
„Nagy elismerés jár az elnöknek. Nem kellett senkit sem fenyegetnem, nem volt feszültség az elnök és köztem. Csak egy sportról szóló beszélgetés volt. A Palace sportszakmai perspektívája miatt mondott nemet a pénzre.
Nagy elismerés jár Marcnak is, aki nagyon jól kezelte a helyzetet. Beszéltünk az utolsó napon, majd akkor is, amikor az angol válogatott edzőtáborában volt. Mindenki láthatta, hogyan játszott válogatottban, 100 százalékosan koncentrált volt, és itt is ugyanez a helyzet. Amíg itt van, ő lesz a csapatkapitányunk, mert remek játékos és nagyszerű személyiség”
– tette hozzá az osztrák szakember.
Guéhi 2021-ben 18 millió fontért igazolt a Chelsea-től a Palace-hoz, 161 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben. A 25 éves középső védő eddig 25-ször szerepelt az angol válogatottban, melynek alapembere volt a 2024-es Európa-bajnokságon. Az első gólját kedden szerezte a válogatottban, amikor angolok 5-0-ra megnyerték a szerbiai vb-selejtezőt.
Marc Guéhi szerződése jövő nyárig érvényes a Crystal Palace-nál, amit nem fog meghosszabbítani, így ingyen távozhat majd a klubtól. Azonban az korántsem biztos, hogy a Liverpool játékosa lesz, ugyanis már a Barcelona, a Real Madrid és a Bayern München is beszállt az aláírásáért folyó harcba.