Oliver Glasner együttese az előző szezonban megnyerte az FA-kupát, ezzel a Crystal Palace 120 éves fennállása során először nyert trófeát. A dél-londoni klub azonban alaposan meggyengült a nyáron, ugyanis Eberechi Eze, a csapat angol válogatott támadója a 70 millió euróét az Arsenalhoz igazolt. Ráadásul az átigazolási időszak finisében a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool szerette még volna megszerezni a Palace középső védőjét, az angol válogatott Marc Guéhit is.

Szoboszlai Dominik klubja az utolsó pillanatban maradt le Marc Guéhi leigazolásáról

Fotó: Yunus Dalgic/Anadolu via AFP

A Liverpool és a Crystal Palace mindenben megegyezett a játékos vételárát illetően, Guéhi pedig menni akart a Mersey-parti klubhoz, de az utolsó pillanatban meghiúsult az üzlet. Az angol sajtóban olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy Guéhinek azért kellett maradnia, mert Glasner ultimátumot adott a klubvezetésnek: lemond, ha eladják az angol válogatott játékost.

A Crystal Palace edzője utoljára beszélt a fenyegetésről

A Palace szombaton a Sunderlandet fogadja a Premier League 4. fordulójában, a találkozó előtti sajtótájékoztatón Oliver Glasner tisztába tette a róla terjedő pletykát.

Ez az utolsó alkalom, hogy erről beszélek. A Palace szurkolói megérdemlik, hogy megtudják, mi történt valójában, mert annyi minden írtak és mondtak. Soha nem fenyegetőztem, hogy elhagyom a klubot. Sok megbeszélés után az elnök megkérdezte tőlem, hogy meg tudjuk-e oldani a szezont, ha eladjuk Marcot. Nekem erre az volt a válaszom, hogy rövid távon nem tudjuk megoldani”

– idézi a The Athletic az osztrák szakembert, akinek a csapata az idei szezonban a Konferencia-liga-szereplés miatt kettős terhelés alatt lesz.

Oliver Glasner már két trófeát nyert a Crystal Palace-szal

Fotó: Glyn Kirk/AFP

„Ha megveszünk egy 19 éves fantasztikus játékost, aki 1000 percet játszott a Ligue 1-ben, de eladjuk a kapitányunkat, akkor rövid távon nem tudjuk megoldani a pótlását, mert csak három középhátvédünk lesz.

Ha valaki megsérülne a hátsó hármasunkban, az nagyon kockázatos lenne a menetrendünk fényében. Mondtam az elnöknek, hogy ha bevállalja ezt a forgatókönyvet, akkor adja el Guéhit, de ha nem akarja, akkor meg kell tartanunk – és ő úgy döntött, hogy megtartjuk”

– folytatta Glasner, aki csapatával augusztusban az angol Szuperkupát is megnyerte a Liverpool ellen.