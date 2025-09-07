Szoboszlai Dominik remek meccset játszott Dublinban, gólpasszt adott Sallai Rolandnak, nem mellesleg mélységi középpályásként az össze magyar támadás rajta futott keresztül.

Szoboszlai Dominik klasszisteljesítményt nyújtott az írek elleni vb-selejtezőn

Fotó: szoboszlaidominik@instagram

A találkozó után Marco Rossi szövetségi kapitány azt mondta, hogy Szoboszlai bármilyen pozícióban megállja a helyét, ahogy azt a Premier League-ben is bizonyítja. Az olasz szakember hangsúlyozta, hogy szerinte védekező középpályás pozícióban a világ egyik legjobbja lehet a válogatott csapatkapitányából.

Szoboszlai üzent a portugálok elleni meccs előtt

A lefújás után Szoboszlai azt nyilatkozta, fájó, hogy csak döntetlent játszott a magyar válogatott, de később még aranyat érhet a Dublinban megszerzett pont.

A Liverpool középpályása most a közösségi-oldalán üzent a szurkolóknak, és ráerősített a mérkőzés után megfogalmazott gondolataira.

„Nem sokon múlt az ideális kezdés, de a döntetlen még sokat érhet a végén. Büszke vagyok a csapatra és a szurkolóinkra! Kedden újra otthon, a Puskásban!” - írta a magyar válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlainak egyébként nagyon oda kell majd figyelnie a portugálok elleni meccsen, ugyanis ha sárga lapot kapna, akkor eltiltás miatt ki kellene hagynia az örmények elleni október 11-én sorra kerülő hazai vb-selejtezőt.