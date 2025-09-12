Live
Szoboszlai Dominik a hétvégén ismét jobbhátvédként kezdhet a Burnley ellen, Arne Slot pedig elégedetten nyilatkozott a magyar játékos új szerepéről. A szurkolók közben már most dicsérik: szerintük Szoboszlai hátulról is képes uralni a pályát, és jobbhátvédként is parádés teljesítményt nyújt.

A Liverpool vasárnap, szeptember 14-én, magyar idő szerint 15 órakor lép pályára a Burnley otthonában, és a Yahoo Sports várakozásai szerint ismét a védelem jobb szélén kap helyet Szoboszlai. Bár sokan középpályán látnák szívesebben, Arne Slot szerint a magyar játékos hátulról indulva nagyobb teret kap, és jobban átlátja a pályát. A holland edző úgy érzi, ez új dimenziót adhat a Liverpool játékának, hiszen Szoboszlai egyszerre képes védekezni és indítani a támadásokat.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai celebrates scoring the opening goal during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik jobb oldali védőként szinte díjesőben részesült
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A közösségi médiában sokan vitatkoztak arról, helyes döntés-e Szoboszlait a védelembe tenni, de a Newcastle elleni mérkőzés után egyre több szurkoló ismeri el, hogy a húzás bevált. „Szoboszlai jelenleg a legjobb jobbhátvédünk”, „Egyszerűen fantasztikus ezen a poszton” – ilyen, és ehhez hasonló dicséreteket kapott a 24 éves játékos.

Slot új terve Szoboszlaival

Slot számára a kulcs az volt, hogy kivegye Szoboszlait a zsúfolt középpályáról. Így a magyar játékos kevésbé „szorul be”, és több lehetősége van hosszú indításokra, váratlan passzokra. Ez a szerep nem egyszerű helyettesítés: Slot egyértelműen tudatosan használja ki Szoboszlai sokoldalúságát.

A szurkolók reakciói ezt erősítik meg. Akadt, aki odáig ment, hogy kijelentette:

Szoboszlai jobbhátvédként már most jobb, mint Alexander-Arnold.

Egy másik szurkoló így dicsérte: „Világszínvonalú védekezést mutatott a hosszú beadásoknál, teljesen profi munka volt.”

 A TBR Football gyűjtésében többen „szörnyetegnek” nevezték a magyar játékost, és valódi felfedezésnek tartják Slot részéről az új pozíciót.

Parádé hátulról is

A Sporting Life közben hízelgő kérdést tett fel róla:

Lehet-e Szoboszlai Dominik a világ egyik legjobbja a Liverpoolban?

 A cikk szerint a magyar futballista legnagyobb erénye a sokoldalúság, hiszen kevés játékos van, aki természetesen vált a középpálya és a védelem között, és mindkét poszton képes kiemelkedni.

Ez a taktikai sokoldalúság nemcsak a Liverpoolnak ér aranyat, hanem Szoboszlai számára is: minden újabb poszt bizonyíték arra, hogy világszínvonalon képes játszani. Akár középen, akár jobbhátvédként lép pályára, a magyar válogatott csapatkapitánya mostanra bebizonyította, hogy nemcsak a 'Pool egyik legfontosabb embere, hanem a Premier League egyik legsokoldalúbb futballistája is.

Érdemes azonban elmélázni a Sporting Life záró mondatán: „Slotnak mihamarabb ki kell találnia, mit kezdjen Dominikkel. És ami a csapatnak a legjobb, az nem feltétlenül a legjobb Szoboszlainak.”

