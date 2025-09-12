A Liverpool vasárnap, szeptember 14-én, magyar idő szerint 15 órakor lép pályára a Burnley otthonában, és a Yahoo Sports várakozásai szerint ismét a védelem jobb szélén kap helyet Szoboszlai. Bár sokan középpályán látnák szívesebben, Arne Slot szerint a magyar játékos hátulról indulva nagyobb teret kap, és jobban átlátja a pályát. A holland edző úgy érzi, ez új dimenziót adhat a Liverpool játékának, hiszen Szoboszlai egyszerre képes védekezni és indítani a támadásokat.

Szoboszlai Dominik jobb oldali védőként szinte díjesőben részesült

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A közösségi médiában sokan vitatkoztak arról, helyes döntés-e Szoboszlait a védelembe tenni, de a Newcastle elleni mérkőzés után egyre több szurkoló ismeri el, hogy a húzás bevált. „Szoboszlai jelenleg a legjobb jobbhátvédünk”, „Egyszerűen fantasztikus ezen a poszton” – ilyen, és ehhez hasonló dicséreteket kapott a 24 éves játékos.

Slot új terve Szoboszlaival

Slot számára a kulcs az volt, hogy kivegye Szoboszlait a zsúfolt középpályáról. Így a magyar játékos kevésbé „szorul be”, és több lehetősége van hosszú indításokra, váratlan passzokra. Ez a szerep nem egyszerű helyettesítés: Slot egyértelműen tudatosan használja ki Szoboszlai sokoldalúságát.

A szurkolók reakciói ezt erősítik meg. Akadt, aki odáig ment, hogy kijelentette:

Szoboszlai jobbhátvédként már most jobb, mint Alexander-Arnold.

Egy másik szurkoló így dicsérte: „Világszínvonalú védekezést mutatott a hosszú beadásoknál, teljesen profi munka volt.”

A TBR Football gyűjtésében többen „szörnyetegnek” nevezték a magyar játékost, és valódi felfedezésnek tartják Slot részéről az új pozíciót.

Parádé hátulról is

A Sporting Life közben hízelgő kérdést tett fel róla:

Lehet-e Szoboszlai Dominik a világ egyik legjobbja a Liverpoolban?

A cikk szerint a magyar futballista legnagyobb erénye a sokoldalúság, hiszen kevés játékos van, aki természetesen vált a középpálya és a védelem között, és mindkét poszton képes kiemelkedni.

Sit back and enjoy every angle of THAT Dominik Szoboszlai free-kick 😮‍💨 pic.twitter.com/XadhY8wuB9 — Premier League (@premierleague) August 31, 2025

Ez a taktikai sokoldalúság nemcsak a Liverpoolnak ér aranyat, hanem Szoboszlai számára is: minden újabb poszt bizonyíték arra, hogy világszínvonalon képes játszani. Akár középen, akár jobbhátvédként lép pályára, a magyar válogatott csapatkapitánya mostanra bebizonyította, hogy nemcsak a 'Pool egyik legfontosabb embere, hanem a Premier League egyik legsokoldalúbb futballistája is.