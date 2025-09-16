Először a csapatkapitány Virgil van Dijk állt a média munkatársainak a rendelkezésére. A holland klasszis kapott egy kérdést Szoboszlai Dominikről és Kerkez Milosról, hogy mit gondol a magyar duóról, ezt válaszolta: „Nos, igen, sok energia, sok minőség, ami eszembe jut. Milos nyilvánvalóan fantasztikus, agresszív, energikus játékos, aki nyilvánvalóan megtanulja a mi játékmódunkat és a Liverpoolban való játék intenzitását, és azt is, hogyan kell ezzel megbirkózni a pályán és azon kívül is. Ez nem könnyű feladat, de ő biztosan boldogulni fog vele. Domot (Szoboszlai – a szerk.) illetően azt gondolom, eddig remekül indította a szezont, nyilvánvalóan nem a kedvenc pozíciójában játszik, de elképesztő, világszínvonalon teljesít... Szóval igen, nagyon örülök mindkettőjüknek. Tanulnak és minden nap egyre jobbak lesznek. Szerintem ez egyszerűen fantasztikus.”
Arne Slot először Kerkezről beszélt, azon belül is a Burnley elleni meccséről, amikor a félidő vége előtt lecserélte a magyar hátvédet: „Szerintem jól játszott, egyetértünk. Ha briliánsan játszott volna, akkor azt a bal lábas külső lövését a felső sarokba lőtte volna. Nem, nagyon jó hatása volt. Milos nem brilliánsan kezdte a mérkőzést, de jól kezdte. De le kellett cserélnünk, és akkor olyan jó, hogy ott van Andy Robertson. Ő úgy állt be a csapatba, mintha mindig is ott lett volna... De nehéz mérkőzés volt számunkra, úgyhogy szerintem senki sem játszott ragyogóan, de ő biztosan jól játszott, szóval jó, hogy a csapatban van, az biztos.” Ezzel kapcsolatban még egy másik kérdésre azt is elárulta:
„Tegnap megmutattam, mivel ez talán nem volt egyértelmű minden játékos számára, láthattátok, miután elkövette a szabálytalanságot, ami vitatható, hogy szabálytalanság volt-e vagy sem, de... a bíró lefújta. Kiemeltem, hogy hat játékosuk odament a bíróhoz, és a bíró kétszer is ilyen jelzést tett, nem, nem, ez nem sárga lap nekem, ez nem sárga lap nekem. És nekem ez olyan volt, hogy hmm... vitatható, hogy ez szabálytalanság volt-e vagy sem, de máris szükséges volt mindenkinek a stadionban elmondani, hogy ez biztosan nem volt sárga lap.
Mi történik, ha normális szabálytalanságot követ el, ami általában nem sárga lap? Számomra... Ez a kombináció, ha a játékosaik nem mentek volna a játékvezetőhöz, ha ő nem tette volna ezt a dolgot, akkor legalább a félidőig bent hagytam volna. De éreztem a stadionban a hangulatot is, ami egyébként a szurkolóik részéről okos volt, minden döntésnél a bíróra nyomást helyeztek.... Ezt próbáltam elmagyarázni, és ő megint azt mondta, hogy megérti, de igen, nem tudom, mit mond erről a szurkolóinak, de nekem azt mondja, hogy megérti.”
Szoboszlai kapcsán pedig jött a nagy kérdés, vajon a magyar válogatott csapatkapitánya a Bajnokok Ligája-mérkőzésen jobbhátvédként vagy középpályásként csatlakozik-e a többiekhez: „Van még négy nagyon jó középpályásunk is, akik szintén jó formában vannak. Endo, McAllister, Dominik és Florian. Minden pozícióban nagy a verseny, mindkét pozícióban játszhat. Majd meglátjuk, hogy hol fog játszani, ha holnap pályára lép.”
A Liverpool magyar idő szerint szerda este 21.00-kor kezd az Atlético Madrid ellen a BL-ben, hazai környezetben.