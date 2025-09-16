Először a csapatkapitány Virgil van Dijk állt a média munkatársainak a rendelkezésére. A holland klasszis kapott egy kérdést Szoboszlai Dominikről és Kerkez Milosról, hogy mit gondol a magyar duóról, ezt válaszolta: „Nos, igen, sok energia, sok minőség, ami eszembe jut. Milos nyilvánvalóan fantasztikus, agresszív, energikus játékos, aki nyilvánvalóan megtanulja a mi játékmódunkat és a Liverpoolban való játék intenzitását, és azt is, hogyan kell ezzel megbirkózni a pályán és azon kívül is. Ez nem könnyű feladat, de ő biztosan boldogulni fog vele. Domot (Szoboszlai – a szerk.) illetően azt gondolom, eddig remekül indította a szezont, nyilvánvalóan nem a kedvenc pozíciójában játszik, de elképesztő, világszínvonalon teljesít... Szóval igen, nagyon örülök mindkettőjüknek. Tanulnak és minden nap egyre jobbak lesznek. Szerintem ez egyszerűen fantasztikus.”

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője is beszélt Szoboszlai és Kerkez játékáról

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Arne Slot Szoboszlai és Kerkez kapcsán is megszólalt

Arne Slot először Kerkezről beszélt, azon belül is a Burnley elleni meccséről, amikor a félidő vége előtt lecserélte a magyar hátvédet: „Szerintem jól játszott, egyetértünk. Ha briliánsan játszott volna, akkor azt a bal lábas külső lövését a felső sarokba lőtte volna. Nem, nagyon jó hatása volt. Milos nem brilliánsan kezdte a mérkőzést, de jól kezdte. De le kellett cserélnünk, és akkor olyan jó, hogy ott van Andy Robertson. Ő úgy állt be a csapatba, mintha mindig is ott lett volna... De nehéz mérkőzés volt számunkra, úgyhogy szerintem senki sem játszott ragyogóan, de ő biztosan jól játszott, szóval jó, hogy a csapatban van, az biztos.” Ezzel kapcsolatban még egy másik kérdésre azt is elárulta:

„Tegnap megmutattam, mivel ez talán nem volt egyértelmű minden játékos számára, láthattátok, miután elkövette a szabálytalanságot, ami vitatható, hogy szabálytalanság volt-e vagy sem, de... a bíró lefújta. Kiemeltem, hogy hat játékosuk odament a bíróhoz, és a bíró kétszer is ilyen jelzést tett, nem, nem, ez nem sárga lap nekem, ez nem sárga lap nekem. És nekem ez olyan volt, hogy hmm... vitatható, hogy ez szabálytalanság volt-e vagy sem, de máris szükséges volt mindenkinek a stadionban elmondani, hogy ez biztosan nem volt sárga lap.