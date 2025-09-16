Live
Szerdán este a megújult Bajnokok Ligája első alapszakasz mérkőzésén a Liverpool az Atlético Madridot fogadja otthon. A meccs előtt a kötelező sajtótájékoztatón a Vörösök vezetőedzője, Arne Slot és Virgil van Dijk beszélt az újságírókkal, mindkét esetben szóba jött Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is.

Először a csapatkapitány Virgil van Dijk állt a média munkatársainak a rendelkezésére. A holland klasszis kapott egy kérdést Szoboszlai Dominikről és Kerkez Milosról, hogy mit gondol a magyar duóról, ezt válaszolta: Nos, igen, sok energia, sok minőség, ami eszembe jut. Milos nyilvánvalóan fantasztikus, agresszív, energikus játékos, aki nyilvánvalóan megtanulja a mi játékmódunkat és a Liverpoolban való játék intenzitását, és azt is, hogyan kell ezzel megbirkózni a pályán és azon kívül is. Ez nem könnyű feladat, de ő biztosan boldogulni fog vele. Domot (Szoboszlai a szerk.) illetően azt gondolom, eddig remekül indította a szezont, nyilvánvalóan nem a kedvenc pozíciójában játszik, de elképesztő, világszínvonalon teljesít... Szóval igen, nagyon örülök mindkettőjüknek. Tanulnak és minden nap egyre jobbak lesznek. Szerintem ez egyszerűen fantasztikus.

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője is beszélt Szoboszlai és Kerkez játékáról
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Arne Slot Szoboszlai és Kerkez kapcsán is megszólalt

Arne Slot először Kerkezről beszélt, azon belül is a Burnley elleni meccséről, amikor a félidő vége előtt lecserélte a magyar hátvédet: „Szerintem jól játszott, egyetértünk. Ha briliánsan játszott volna, akkor azt a bal lábas külső lövését a felső sarokba lőtte volna. Nem, nagyon jó hatása volt. Milos nem brilliánsan kezdte a mérkőzést, de jól kezdte. De le kellett cserélnünk, és akkor olyan jó, hogy ott van Andy Robertson. Ő úgy állt be a csapatba, mintha mindig is ott lett volna... De nehéz mérkőzés volt számunkra, úgyhogy szerintem senki sem játszott ragyogóan, de ő biztosan jól játszott, szóval jó, hogy a csapatban van, az biztos.” Ezzel kapcsolatban még egy másik kérdésre azt is elárulta: 

„Tegnap megmutattam, mivel ez talán nem volt egyértelmű minden játékos számára, láthattátok, miután elkövette a szabálytalanságot, ami vitatható, hogy szabálytalanság volt-e vagy sem, de... a bíró lefújta. Kiemeltem, hogy hat játékosuk odament a bíróhoz, és a bíró kétszer is ilyen jelzést tett, nem, nem, ez nem sárga lap nekem, ez nem sárga lap nekem. És nekem ez olyan volt, hogy hmm... vitatható, hogy ez szabálytalanság volt-e vagy sem, de máris szükséges volt mindenkinek a stadionban elmondani, hogy ez biztosan nem volt sárga lap. 

Mi történik, ha normális szabálytalanságot követ el, ami általában nem sárga lap? Számomra... Ez a kombináció, ha a játékosaik nem mentek volna a játékvezetőhöz, ha ő nem tette volna ezt a dolgot, akkor legalább a félidőig bent hagytam volna. De éreztem a stadionban a hangulatot is, ami egyébként a szurkolóik részéről okos volt, minden döntésnél a bíróra nyomást helyeztek.... Ezt próbáltam elmagyarázni, és ő megint azt mondta, hogy megérti, de igen, nem tudom, mit mond erről a szurkolóinak, de nekem azt mondja, hogy megérti.”

Szoboszlai kapcsán pedig jött a nagy kérdés, vajon a magyar válogatott csapatkapitánya a Bajnokok Ligája-mérkőzésen jobbhátvédként vagy középpályásként csatlakozik-e a többiekhez: „Van még négy nagyon jó középpályásunk is, akik szintén jó formában vannak. Endo, McAllister, Dominik és Florian. Minden pozícióban nagy a verseny, mindkét pozícióban játszhat. Majd meglátjuk, hogy hol fog játszani, ha holnap pályára lép.”

A Liverpool magyar idő szerint szerda este 21.00-kor kezd az Atlético Madrid ellen a BL-ben, hazai környezetben.

 

