A találkozó előtt már tudható volt, hogy a holland válogatott Jeremie Frimpong, valamint az északír Conor Bradley is felépült sérüléséből, így előzetesen arra lehetett számítani, hogy Szoboszlai Dominik visszakerül a középpályára.
Azonban a magyar válogatott csapatkapitányát a Liverpool legutóbbi két bajnoki mérkőzése után egyaránt a meccs emberének választották, méghozzá úgy, hogy jobbhátvédként játszott.
Szoboszlai jobbhátvédként nyújtott teljesítménye annyira meggyőzte Arne Slotot, hogy a holland edző nagy meglepetésre bent hagyta a magyar középpályást hagyta a védelem jobb oldalán.
A Burnley elleni találkozó papírforma győzelemnek ígérkezett a Liverpoolnak, azonban a bajnokcsapat az első félidőben csak szenvedett a Turf Mooron. Ráadásul a mérkőzés 22. percében Kerkez Milos műesésért beszedett egy sárga lapot, miután el akart adni egy tizenegyest a játékvezetőnek. A 25-szörös magyar válogatott balhátvéd a folytatásban bizonytalanul futballozott, volt is két faultja, így a Liverpool edzője nem kockáztatott, a 38. percben lecserélte Kerkezt.
A fordulás után a Liverpool edzője pályára küldte Conor Bradley-t, így a második félidőben Szoboszlai már a középpályán futballozhatott. A válogatott csapatkapitánya az 58. perben kis híján újabb bombagólt lőtt, azonban a 30 méteres rakétáját a szlovák Martin Dúbravka kitornázta a jobb felsőből.
A Liverpool hiába dominált, nem tudott komoly ziccert kialakítani. A Mersey-parti csapat azonban 84. percben emberelőnybe került, a fokozódó nyomást pedig nem bírta a Burnley, Hannibal Mejbri a 94. percbe kézzel belenyúlt egy beadásba, amiért 11-es kapott a Liverpool. A labda mögé az egyiptomi Mohamed Szalah állt oda, aki a bal felsőbe bombázott, ezzel pedig a Liverpool a negyedik meccsét is megnyerte a Premier League-ben.
A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok Szoboszlai Dominik teljesítményt ezúttal is kiemelték, Kerkez Milos játékát viszont korántsem díjazták.
A This is Anfield oldalon azt írják, hogy az Arsenal ellen nyújtott kiemelkedő teljesítménye után Szoboszlai ezúttal sem okozott csalódást a védelem jobb oldalán. A magyar válogatott csapatkapitánya 8-as osztályzatot kapott a portáltól, amely kiemelte, Szoboszlai ezúttal is stabil teljesítményt nyújtott, csak kevésbé látványosan, mint ez előző meccsen. A második félidőben aztán Bradley beállásával felkerült a középpályára, és egy távoli lövéssel majdnem bombagólt szerzett. Hangsúlyozzák azt is, hogy Szoboszlainak hat lövési kísérlete volt a meccsen, több mint bárkinek a Liverpoolból.
A legrosszabb osztályzatot (5) Kerkez Milos kapta, de ez sajnos várható volt azok után, hogy a 38. percben lecserélték. Azt írják, Kerkez nem indította meggyőzően liverpooli karrierjét, a vasárnapi 38 perce pedig szintén felejthetőre sikerült. Kiemelik a kínos szimulációért kapott sárga lapját, és azt is, hogy bizonytalant volt a mérkőzésen. Végezetül hangsúlyozzák, hogy több ésszel kellene futballoznia, mert ha így folytatja, akkor a Liverpool-szurkolók továbbra is Alberto Morenóhoz, a klub korábbi spanyol balhátvédjéhez fogják hasonlítani, aki nem tartozott a legélesebb kések közé.
A liverpool.com szintén Ryan Gravenberch-et választotta a mérkőzés legjobbjának, a találkozó „vesztesének” pedig Kerkez Milost. Azt írják, hogy Kerkezt már az első félidőben lecserélték Arne Slot brutális, de szükséges húzása miatt. Kiemelik, hogy a sárga lapos Kerkez könnyedén bajba kerülhetett volna, mert a zuhogó esőben a Burnley csak kontrákból tudott veszélyeztetni, az pedig nem lett volna ideális, ha a magyar védőnek így kellett volna párharcokba belemennie a hazai csapat támadóival. A portál végül 4-es osztályzatot adott a 21 éves balhátvédnek és megjegyezték, hogy az első félidőben kapott sárga lapját egy szörnyű műesési kísérlet után kapta.
Szoboszlai Dominikról (7) azt írják, hogy jobb hátvédként most nem tudott nagy hatással lenni a csapatra, de stabilan védekezett és megakadályozott pár ellentámadást. Kiemelik, hogy a magyar játékos a második félidőben középpályásként már sokkal jobban teljesített.
Ian Doyle, a Liverpool Echo játékosértékeléseit készítő újságírója is 7-es osztályzatot adott Szoboszlai Dominiknak. Azt írja, hogy az első félidőben jobbhátvédként volt pár nyomásgyakorlása, de a támadójátékhoz sokat nem tett hozzá. A második félidőben középpályásként már feljavult és nagyobb hatást gyakorolt a játékra.
Kerkez Milos a legrosszabb (4) osztályzatot kapta a Burnley elleni meccs után. Ian Doyle azt írja róla, hogy nagyon gyenge teljesítményt nyújtott, büntetőt akart kicsikarni egy műeséssel. Emellett védekezésben kényelmetlenül mozgott, támadásban pedig nem jelentett komoly veszélyt. A félidő előtt lecserélték, még mielőtt kiállították volna.
A Liverpool tehát négy mérkőzés után továbbra is hibátlan a Premier League-ben. A csapat magyar játékosai közül Szoboszlai Dominik egyértelműen kiemelkedik, a nyáron igazolt Kerkez Milosnak viszont még keresi a helyét. Vele kapcsolatban azonban érdemes megjegyezni, hogy ez volt az első igazán rossz meccse, szerdán pedig jön az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés, melyen akár javíthat is.