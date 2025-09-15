A találkozó előtt már tudható volt, hogy a holland válogatott Jeremie Frimpong, valamint az északír Conor Bradley is felépült sérüléséből, így előzetesen arra lehetett számítani, hogy Szoboszlai Dominik visszakerül a középpályára.

Szoboszlai a Liverpool legutóbbi meccsén hatalmas gólt lőtt az Arsenalnak

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Azonban a magyar válogatott csapatkapitányát a Liverpool legutóbbi két bajnoki mérkőzése után egyaránt a meccs emberének választották, méghozzá úgy, hogy jobbhátvédként játszott.

​Szoboszlai és Kerkez volt a két szélen

Szoboszlai jobbhátvédként nyújtott teljesítménye annyira meggyőzte Arne Slotot, hogy a holland edző nagy meglepetésre bent hagyta a magyar középpályást hagyta a védelem jobb oldalán.

A Burnley elleni találkozó papírforma győzelemnek ígérkezett a Liverpoolnak, azonban a bajnokcsapat az első félidőben csak szenvedett a Turf Mooron. Ráadásul a mérkőzés 22. percében Kerkez Milos műesésért beszedett egy sárga lapot, miután el akart adni egy tizenegyest a játékvezetőnek. A 25-szörös magyar válogatott balhátvéd a folytatásban bizonytalanul futballozott, volt is két faultja, így a Liverpool edzője nem kockáztatott, a 38. percben lecserélte Kerkezt.

A Liverpool tavaly nyáron kinevezett edzője először cserélt Premier League-meccsen az első félidőben úgy, hogy nem sérülés miatt kellett belenyúlnia a mérkőzésbe.

​Szoboszlai jelentette a legnagyobb veszélyt

A fordulás után a Liverpool edzője pályára küldte Conor Bradley-t, így a második félidőben Szoboszlai már a középpályán futballozhatott. A válogatott csapatkapitánya az 58. perben kis híján újabb bombagólt lőtt, azonban a 30 méteres rakétáját a szlovák Martin Dúbravka kitornázta a jobb felsőből.

A Liverpool hiába dominált, nem tudott komoly ziccert kialakítani. A Mersey-parti csapat azonban 84. percben emberelőnybe került, a fokozódó nyomást pedig nem bírta a Burnley, Hannibal Mejbri a 94. percbe kézzel belenyúlt egy beadásba, amiért 11-es kapott a Liverpool. A labda mögé az egyiptomi Mohamed Szalah állt oda, aki a bal felsőbe bombázott, ezzel pedig a Liverpool a negyedik meccsét is megnyerte a Premier League-ben.