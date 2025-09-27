Szombaton 16 órától az elmúlt évek legkeményebb ellenfelének számító Crystal Palace otthonában lép pályára a Liverpool. Ahogy az eddigi öt, egyaránt megnyert bajnoki meccsen, úgy ezúttal is ott van a Premier League címvédőjének kezdőjében Szoboszlai Dominik. És visszatért a kezdőbe Kerkez Milos is.

Szoboszlai Dominik nélkül elképzelhetetlen a Liverpool kezdője

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Szoboszlaival és Kerkezzel a Crystal Palace ellen

Szoboszlai Dominik a Liverpool eddigi öt bajnokiját egyaránt végigjátszotta, hogy a saját helyén, a középpályán a 8-as pozícióban, hol jobbhátvédként remekelt.

How we line up against Crystal Palace ✊ #CRYLIV — Liverpool FC (@LFC) September 27, 2025

És, ha valamikor, akkor a Palace ellen különösen szükség lesz a játékára és a hihetetlen munkabírására, ahogy Kerkez védőmunkájára is. Ugyanis bármilyen hihetetlen, a londoni csapat az egyik, hanem a legkeményebb ellenfél az elmúlt években a Pool számára. A 2022. augusztus 15. óta lejátszott 7 meccsből mindössze kettőt nyert meg a Pool, azokat is 1-0-ra, illetve 2-1-re.

Arne Slot el is mondta a pénteki sajtótájékoztatón, hogy nagyon nehéz a rendkívül jól szervezett Crystal Palace ellen játszani, amelyik az idénynyitó Community Shielden, azaz szuperkupa mérkőzésen is legyőzte a bajnokcsapatot.