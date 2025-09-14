A nyáron a Liverpoolhoz igazoló Kerkez Milos a bajnoki címvédő csapat mindhárom Premier League-mérkőzésén kezdő volt, akárcsak Szoboszlai Dominik, aki ráadásul a Pool legutóbbi két összecsapása után megkapta a meccs ember díjat.
A magyar válogatott csapatkapitánya az előző fordulóban egy óriási szabadrúgásgóllal eldöntötte az Arsenal elleni rangadót, ezt követően pedig jelölték a Premier League-ben a hónap játékosa díjra is.
A díjat végül nem Szoboszlai kapta, hanem az Everton csapatában három meccsen négy gólpasszig jutó Jack Grealish, azonban a magyar válogatott csapatkapitánya sem maradt elismerés nélkül, ugyanis az Arsenal ellen 29,5 méterről lőtt bombagólját választották augusztus hónap legszebb találatának a Premier Leauge-ben.
Az elmúlt két hétben Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is a magyar válogatottban szerepelt, mindketten kezdőként léptek pályára az írek és a portugálok elleni vb-selejtezőn is.
A Liverpool vasárnap délután az újonc Burnley otthonában lép pályára, szerdán azonban az Atlético Madrid csapatát fogadja az Anfielden a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. A hétközi találkozó sokkal nehezebbnek ígérkezik, ennek ellenére a Liverpool edzője a legerősebb kezdőcsapatát küldi pályára, melyben ott van Kerkez és Szoboszlai is.
Érdekesség, hogy a Liverpool két jobbhátvédje, a holland válogatott Jeremie Frimpong, valamint az északír Conor Bradley is felépült sérüléséből, ennek ellenére Szoboszlai Dominik maradt a csapat kezdő jobbhátvédje.
A Liverpool kezdőcsapata:
Alisson – Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Gakpo, Wirtz, Szalah – Ekitiké