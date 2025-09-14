Live
Vasárnap délután három órakor a Kerkez Milos és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool az újonc Burnley otthonában lép pályára a Premier League 4. fordulójában. Arne Slot, a Liverpool edzője kihirdette kezdőcsapatát, amelyben ezúttal is ott van Kerkez és Szoboszlai is. Ráadásul a magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal sem középpályást fog játszani.

A nyáron a Liverpoolhoz igazoló Kerkez Milos a bajnoki címvédő csapat mindhárom Premier League-mérkőzésén kezdő volt, akárcsak Szoboszlai Dominik, aki ráadásul a Pool legutóbbi két összecsapása után megkapta a meccs ember díjat. 

Dominik Szoboszlai scores from a free kick during the Premier League match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, England, on August 31, 2025. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai parádés szabadrúgásgólja napokig téma volt az angol sajtóban
Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

A magyar válogatott csapatkapitánya az előző fordulóban egy óriási szabadrúgásgóllal eldöntötte az Arsenal elleni rangadót, ezt követően pedig jelölték a Premier League-ben a hónap játékosa díjra is.

Szoboszlai és Kerkez is a kezdőben

A díjat végül nem Szoboszlai kapta, hanem az Everton csapatában három meccsen négy gólpasszig jutó Jack Grealish, azonban a magyar válogatott csapatkapitánya sem maradt elismerés nélkül, ugyanis az Arsenal ellen 29,5 méterről lőtt bombagólját választották augusztus hónap legszebb találatának a Premier Leauge-ben. 

Az elmúlt két hétben Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is a magyar válogatottban szerepelt, mindketten kezdőként léptek pályára az írek és a portugálok elleni vb-selejtezőn is. 

A Liverpool vasárnap délután az újonc Burnley otthonában lép pályára, szerdán azonban az Atlético Madrid csapatát fogadja az Anfielden a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. A hétközi találkozó sokkal nehezebbnek ígérkezik, ennek ellenére a Liverpool edzője a legerősebb kezdőcsapatát küldi pályára, melyben ott van Kerkez és Szoboszlai is.

Érdekesség, hogy a Liverpool két jobbhátvédje, a holland válogatott Jeremie Frimpong, valamint az északír Conor Bradley is felépült sérüléséből, ennek ellenére Szoboszlai Dominik maradt a csapat kezdő jobbhátvédje. 

A Liverpool kezdőcsapata:
Alisson – Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Gakpo, Wirtz, Szalah – Ekitiké

