A mostani fordulót megelőzően az addigi négy Premier League-meccsét kivétel nélkül megnyerő Pool a Bajnokok Ligája alapszakaszában is győzelemmel rajtolt, szerda este többek között Szoboszlai Dominik gólpasszának is köszönhetően 3-2-re verte az Anfielden az Atlético Madridot.

Szoboszlaiék kiválóan játszottak az Everton ellen

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai és Kerkez is kezdett a liverpooli derbin

Már a meccset megelőzően megérkezett a jó hír, miszerint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként bizonyíthatott. Ez főleg utóbb esetében volt kérdéses, aki a Burnley elleni hibáját követően a BL-ben csak csere volt.

Merseyside derby team news is IN! 🔴 #LIVEVE — Liverpool FC (@LFC) September 20, 2025

Szoboszlaiék nemcsak a hibátlan teljesítmény miatt várhatták esélyesként a meccset, hanem mert

az Anfielden legutóbb 2021 februárjában tudott tétmeccsen nyerni az Everton, az azóta játszott négy PL-találkozót kivétel nélkül megnyerte pályaválasztóként a Liverpool.

Szoboszlai a középpályán, Gravenberch volt a hős

A meccset megelőzően a Liverpool-legenda, Joey Jones (1955–2025) és Bobby Graham (1944–2025) tiszteletére tartottak gyászszünetet, de a szurkolók megemlékeztek

az autóbalesetben elhunyt Dogo Jotáról is, aki a legutóbbi Liverpool-Everton meccsen eldöntötte a három pont sorsát az 1-0-s mérkőzésen.

A találkozó hatalmas párharcokkal kezdődött, egyik csapat sem ismert elvezett labdát. Kerkez Milos s nagyon harcias volt az első perekben, érhető módon bizonyítani akart Arne Slotnak. A Liverpool birtokolta többet a labdát és uralta a meccset, az Everton a kontrákból próbált zavart okozni, kevés sikerrel.

A hazai csapat az első komoly helyzetét gólra váltotta: a 10. percben Szalah passzát követően Ryan Gravenberch lőtt szépen kilenc méterről egy pattanás után a kapu jobb oldalába (1-0).

Ezt követően Szoboszlai is jó helyzetbe került, de a próbálkozását kifejelték a védők, majd Szalah rontott el egy lövést.

A Pool a folytatásban is őrült tempót diktált, a városi riválisnak momentumai sem voltak. Egészen a 27. percig, de Grealish passza után Dewsbury-Hall nagy helyzetben kapu mellé lőtt.

A kihagyott helyzet pedig meg is bosszulta magát, két perccel később Gravenberch szép kiugratása után lőtt Pickford lábai között a kapuba nyolc méterről Hugo Ekitiké (2-0).

A 37. percben Beto került helyzetbe a másik oldalon, de kicsit mögé érkezett a labda, így már nem tudta azt kapura irányítani az ötösön.