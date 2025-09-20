Live
A hétvégi kört megelőzően százszázalékos teljesítménnyel listavezető és címvédő Liverpool a városi rivális Evertont fogadta az angol labdarúgó-bajnokság 5. fordulójának szombati nyitómérkőzésén. A Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal a kezdőcsapatban pályára lépő Liverpool 2-1-re nyert a Mersey-parti derbin, és újabb nagyon fontos három pontot gyűjtött be.

A mostani fordulót megelőzően az addigi négy Premier League-meccsét kivétel nélkül megnyerő Pool a Bajnokok Ligája alapszakaszában is győzelemmel rajtolt, szerda este többek között Szoboszlai Dominik gólpasszának is köszönhetően 3-2-re verte az Anfielden az Atlético Madridot.

Szoboszlaiék kiválóan játszottak az Everton ellen
Szoboszlaiék kiválóan játszottak az Everton ellen
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai és Kerkez is kezdett a liverpooli derbin

Már a meccset megelőzően megérkezett a jó hír, miszerint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként bizonyíthatott. Ez főleg utóbb esetében volt kérdéses, aki a Burnley elleni hibáját követően a BL-ben csak csere volt.

Szoboszlaiék nemcsak a hibátlan teljesítmény miatt várhatták esélyesként a meccset, hanem mert

 az Anfielden legutóbb 2021 februárjában tudott tétmeccsen nyerni az Everton, az azóta játszott négy PL-találkozót kivétel nélkül megnyerte pályaválasztóként a Liverpool.

Szoboszlai a középpályán, Gravenberch volt a hős 

A meccset megelőzően a Liverpool-legenda, Joey Jones (1955–2025) és Bobby Graham (1944–2025) tiszteletére tartottak gyászszünetet, de a szurkolók megemlékeztek
az autóbalesetben elhunyt Dogo Jotáról is, aki a legutóbbi Liverpool-Everton meccsen eldöntötte a három pont sorsát az 1-0-s mérkőzésen.

A találkozó hatalmas párharcokkal kezdődött, egyik csapat sem ismert elvezett labdát. Kerkez Milos s nagyon harcias volt az első perekben, érhető módon bizonyítani akart Arne Slotnak. A Liverpool birtokolta többet a labdát és uralta a meccset, az Everton a kontrákból próbált zavart okozni, kevés sikerrel. 

A hazai csapat az első komoly helyzetét gólra váltotta: a 10. percben Szalah passzát követően Ryan Gravenberch lőtt szépen kilenc méterről egy pattanás után a kapu jobb oldalába (1-0).

 Ezt követően Szoboszlai is jó helyzetbe került, de a próbálkozását kifejelték a védők, majd Szalah rontott el egy lövést. 

A Pool a folytatásban is őrült tempót diktált, a városi riválisnak momentumai sem voltak. Egészen a 27. percig, de Grealish passza után Dewsbury-Hall nagy helyzetben kapu mellé lőtt. 

A kihagyott helyzet pedig meg is bosszulta magát, két perccel később Gravenberch szép kiugratása után lőtt Pickford lábai között a kapuba nyolc méterről Hugo Ekitiké (2-0). 

A 37. percben Beto került helyzetbe a másik oldalon, de kicsit mögé érkezett a labda, így már nem tudta azt kapura irányítani az ötösön. 

Everton's Senegalese striker #10 Iliman Ndiaye (L) vies with Liverpool's Dutch striker #18 Cody Gakpo (C) and Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Everton at Anfield in Liverpool, north west England on September 20, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az első félidő utolsó percei egyértelműen az Evertoné voltak, a vendégek több jó lehetőséget is kidolgoztak, ám a szépítés nem jött össze nekik, így 2-0-s Liverpool-vezetéssel mentek a csapatok a szünetre a szakadó esőben. 

A második félidőre cserélt David Moyes, Barry állt be Beto helyére, aki szinte láthatatlan volt a pályán. A Liverpool a kétgólos előny birtokában viszonylag nyugodtan játszhatott – igaz, Arne Slot csapata az idei szezonban már többször is leadta a kétgólos előnyét, még ha a végén nyert is –, az Everton ekkor nem tudott annyira veszélyesen játszani, mint az első félidő legvégén. 

Nagyon hektikus volt ekkor a játék, a középpályát nagyon gyorsan át tudta játszani mindkét csapat, ám mivel az utolsó passzok nem sikerültek, így igazán komoly lehetőségek sem alakultak ki. Az 56. percben jöhetett volna az újabb liverpooli gól, de Gakpo keresztlabdája után Szalah éppen Pickford kezébe lőtte a labdát jó helyzetből. 

Két perccel később jött a szépítés, felrobbant a vendég szektor: Ndiaye lekészítése után Gueye lőtt 11 méterről hatalmas gólt a jobb felsőbe (2-1).

 Gyorsan cserélt is Slot, Gakpo és Mac Allister helyére Wirtz és Jones állt be, ez pedig azt jelentette, hogy Szoboszlai és Kerkez továbbra is maradt a pályán.

A 63. percben Kerkez bal oldali beadása után Szoboszlai lőhetett volna kapásból a tizenhatoson belülről, de a védő az utolsó pillanatban odaért és szerelni tudott. 

Ezt követően folyamatosan jöttek a Liverpool-szögletek Szoboszlaitól, de újabb gólt ezekből nem sikerült szerezni. A 67. percben Isak is pályára lépett (először a PL-ben Liverpool-mezben), a második gól szerzőjét, Eikitikét váltotta. Pillanatokkal később az Everton ment előre az egyenlítésért, de Jones jó helyen volt Barry lövése után. 

Bő húsz perccel a vége előtt Szoboszlai is feliratkozott a jegyzőkönyvbe, egy taktikai szabálytalanság után sárgult be. 

A 71. percben ismét Szoboszlai volt a főszereplő. A magyar középpályás remekül tekert be egy jobb oldali szögletet, melyet a berobban Ibrahima Konaté fejelt kapura, azonban a bal alsóba tartó labdát a gólvonalon helyezkedő Jack Grealish ki tudta vágni. Három perccel később ismét Szoboszlai próbálkozott. A magyar válogatott csapatkapitánya egy 30 méteres szabadrúgást akart a kapuba bombázni, úgy mint az Arsenal ellen, azonban a lövése most elkerülte a felső lécet.

Szoboszlai Dominik rendesen megszorongatta Jack Grealish-t, az Everton legnagyobb sztárját
Szoboszlai Dominik rendesen megszorongatta Jack Grealish-t, az Everton legnagyobb sztárját
Fotó: Darren Staples/AFP

A folytatásban az Everton mindent megtett az egyenlítésért, a Liverpool előtt pedig óriási területek nyíltak. A 83. percben a Vörösök eldönthették volna a meccset, amikor egy gyors kontra végén Szoboszlai ugratta ki Szalah-t, de az egyiptomi támadó nem érte el az átadást.

A 88. percben egyenlíthetett volna az Everton. Egy remek bal oldali beadásra Jake O'Brien érkezett a hosszú oldalon, a lába már lendült is lövésre, azonban az utolsó pillanatban Kerkez Milos el tudta csúsztatni előle a labdát. Két perccel később a magyar válogatott balhátvéd hasonló szituációban mentett ismét O'Brien elől, amit az Anfield közönsége vastapssal díjazott.

A Liverpool a háromperces hosszabbításban már rutinosan tartotta a labdát, tördelte a játékot, ezzel pedig tökéletesen lemenedzselte a találkozó hajráját és végül begyűjtötte a három pontot. Arne Slot csapatával olyan történt, amire még nem volt példa az idei szezonban: úgy nyert meccset a Liverpool, hogy nem a 80. perc után lőtte a győztes gólt.

Premier League, 5. forduló
Liverpool-Everton 2-1 (2-0)
Gólszerzők: Gravenberch (10.), Ekitiké (29.), ill. Gueye (58.)

