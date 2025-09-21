Szoboszlai Dominik a Liverpool hétközi BL-mérkőzésén csapata egyik legjobbja volt az Atlético Madrid ellen, Kerkez Milos azonban kispados volt és csak a találkozó utolsó perceire állt be.

Szoboszlai Dominik (balra) remekül futballozott az Everton elleni városi rangadón

Fotó: liverpoolfc.com

A magyar válogatott balhátvédet sokan féltették a múlt heti korai lecserélése után, Kerkez azonban csattanós választ adott a benne kétkedőknek.

Kerkez bizonyított, Szoboszlai kiemelkedett

Az Everton elleni városi rangadón mindkét magyar futballista ott volt a Liverpool kezdőjében, és remek játékkal járultak hozzá a 2-1-es győzelemhez. Nem mellesleg Arne Slot csapatával olyan történt, amire még nem volt példa az idei szezonban: úgy nyert meccset a Liverpool, hogy nem a 80. perc után lőtte a győztes gólt.

A Liverpool az első öt bajnoki mérkőzését megnyerte az idei szezonban. Az Opta statisztikája szerint ilyenre korábban csak az 1978/79-es, 1990/91-es, 2018/19-es és a 2019/20-as idényben volt példa.

Érdekesség, hogy az 1978/79-es és a 2019/20-as szezon végül a Liverpool bajnoki címével zárult, így az idei elképesztő kezdés remek előjel lehet Szoboszlai és Kerkez együttesének.

A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok Szoboszlai Dominikot a jobbak közé sorolták, Kerkez Milosról pedig kiemelték, hogy bizonyított a múlt heti kisiklása után.

A Liverpool Echo 7-es osztályzatot adott Kerkez Milosnak, akiről azt írták, hogy ebből a meccsből önbizalmat meríthet, mert remekül védekezett Iliman Ndiaye ellen. Kiemelik, hogy a magyar válogatott balhátvéd a mérkőzés hajrájában több fontos fejpárbajt is megnyert, amikor az Everton már folyamatosan adogatta be a labdákat.

Szoboszlai Dominik 8-as osztályzatot kapott a liverpooli portáltól. Kiemelik, hogy a magyar középpályás most tízes poszton futballozott, így ismét ő vezette a csapat letámadását. Hangsúlyozzák, hogy Szoboszlai a labdás játékban is remekelt, ráadásul még a mérkőzés hajrájában is elképesztő energiával robotolt.

Szoboszlai mellett egyébként csak a francia Hugo Ekitiké, valamint a mérkőzés legjobbjának megválasztott Ryan Gravenberch kapott 8-as osztályzatot.

A This is Anfield szintén 7-es osztályzattal díjazta Kerkez játékát. Az értékelést azzal kezdik, hogy nem minden szurkoló értett egyet azzal, hogy a magyar válogatott focistát kell szerepeltetni az Atlético ellen remekül futballozó Andy Robertson helyett, azonban Kerkez a játékával igazolta az edző döntését. Hangsúlyozzák, hogy Kerkez kitartó volt, gyors tempóban tört előre és plusz dimenziót adott a Liverpool támadójátékának. Végezetül kiemelik, hogy a magyar védő a mérkőzés hajrájában több kulcsfontosságú tisztázást is bemutatott.