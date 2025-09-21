Szoboszlai Dominik a Liverpool hétközi BL-mérkőzésén csapata egyik legjobbja volt az Atlético Madrid ellen, Kerkez Milos azonban kispados volt és csak a találkozó utolsó perceire állt be.
A magyar válogatott balhátvédet sokan féltették a múlt heti korai lecserélése után, Kerkez azonban csattanós választ adott a benne kétkedőknek.
Az Everton elleni városi rangadón mindkét magyar futballista ott volt a Liverpool kezdőjében, és remek játékkal járultak hozzá a 2-1-es győzelemhez. Nem mellesleg Arne Slot csapatával olyan történt, amire még nem volt példa az idei szezonban: úgy nyert meccset a Liverpool, hogy nem a 80. perc után lőtte a győztes gólt.
Érdekesség, hogy az 1978/79-es és a 2019/20-as szezon végül a Liverpool bajnoki címével zárult, így az idei elképesztő kezdés remek előjel lehet Szoboszlai és Kerkez együttesének.
A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok Szoboszlai Dominikot a jobbak közé sorolták, Kerkez Milosról pedig kiemelték, hogy bizonyított a múlt heti kisiklása után.
A Liverpool Echo 7-es osztályzatot adott Kerkez Milosnak, akiről azt írták, hogy ebből a meccsből önbizalmat meríthet, mert remekül védekezett Iliman Ndiaye ellen. Kiemelik, hogy a magyar válogatott balhátvéd a mérkőzés hajrájában több fontos fejpárbajt is megnyert, amikor az Everton már folyamatosan adogatta be a labdákat.
Szoboszlai Dominik 8-as osztályzatot kapott a liverpooli portáltól. Kiemelik, hogy a magyar középpályás most tízes poszton futballozott, így ismét ő vezette a csapat letámadását. Hangsúlyozzák, hogy Szoboszlai a labdás játékban is remekelt, ráadásul még a mérkőzés hajrájában is elképesztő energiával robotolt.
A This is Anfield szintén 7-es osztályzattal díjazta Kerkez játékát. Az értékelést azzal kezdik, hogy nem minden szurkoló értett egyet azzal, hogy a magyar válogatott focistát kell szerepeltetni az Atlético ellen remekül futballozó Andy Robertson helyett, azonban Kerkez a játékával igazolta az edző döntését. Hangsúlyozzák, hogy Kerkez kitartó volt, gyors tempóban tört előre és plusz dimenziót adott a Liverpool támadójátékának. Végezetül kiemelik, hogy a magyar védő a mérkőzés hajrájában több kulcsfontosságú tisztázást is bemutatott.
Szoboszlai 7-est kapott a portáltól. Róla azt írják, hogy az idei szezonban kiemelkedően teljesített jobb hátvédként és mélységi középpályásként, tízes poszton viszont kevesebb hatása volt a játékra, mint a legutóbbi meccseken. Pozitívumként viszont kiemelik, hogy Szoboszlai a tőle megszokott módon keményen dolgozott, az első félidőben pedig kulcsszerepet játszott Ekitiké góljában.
A liverpool.com honlapon 7-es osztályzatot adtak Kerkez Milosnak. Kiemelik, hogy a 21 éves magyar játékos pályafutása első Mersey-parti derbijén lépett pályára, rendkívül élesnek és eltökéltnek tűnt. Hangsúlyozzák azt is, hogy Kerkeznek nem voltak „buta” faultjai, nagyon türelmesen játszott, a meccs végén pedig kulcspillanatokban voltak fontos tisztázásai.
Szoboszlai Dominikról (8) azt írják, hogy a keményebb és fizikálisabb középpályás triót kiegészítve zseniálisan teljesített a labda nélküli játékban. Kiemelik, hogy a támadóharmadba eljuttatott passzai élesebbek voltak, mint az Atlético Madrid elleni találkozón.
A goal.com is 7-es osztályzatot adott Kerkeznek. Azt írják, volt mit bizonyítania Andy Robertson kiemelkedő meccse után. Kiemelik, hogy Kerkez nem engedett helyzeteket az oldalán, mellette pedig a csapat támadójátékához is hozzá tudott tenni.
Szoboszlai teljesítményét mindössze 5-ös osztályzattal honorálták. Azt írják, hogy voltak jó pillanatai, de időnként elment mellette a játék. Hangsúlyozzák, hogy nem lehet minden meccsen világklasszis teljesítményt nyújtani.
Mindent egybevetve a Liverpool két magyar játékosa remek meccset zárt az Everton elleni városi derbin. A Liverpool legközelebb kedden lép pályára a Ligakupa harmadik fordulójában.