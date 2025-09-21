Live
A Premier League 5. fordulójának nyitómérkőzésén a Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool 2-1-re legyőzte a városi rivális Evertont az Anfielden. A Liverpool ezzel sorozatban az ötödik bajnoki mérkőzését is megnyerte, ráadásul Kerkez és Szoboszlai is végigjátszotta a presztízsrangadót, amely után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok is elismerősen írtak a két magyar futballistáról.

Szoboszlai Dominik a Liverpool hétközi BL-mérkőzésén csapata egyik legjobbja volt az Atlético Madrid ellen, Kerkez Milos azonban kispados volt és csak a találkozó utolsó perceire állt be. 

Szoboszlai Dominik (balra) remekül futballozott az Everton elleni városi rangadón
Szoboszlai Dominik (balra) remekül futballozott az Everton elleni városi rangadón
Fotó: liverpoolfc.com

A magyar válogatott balhátvédet sokan féltették a múlt heti korai lecserélése után, Kerkez azonban csattanós választ adott a benne kétkedőknek. 

Kerkez bizonyított, Szoboszlai kiemelkedett

Az Everton elleni városi rangadón mindkét magyar futballista ott volt a Liverpool kezdőjében, és remek játékkal járultak hozzá a 2-1-es győzelemhez. Nem mellesleg Arne Slot csapatával olyan történt, amire még nem volt példa az idei szezonban: úgy nyert meccset a Liverpool, hogy nem a 80. perc után lőtte a győztes gólt.

  • A Liverpool az első öt bajnoki mérkőzését megnyerte az idei szezonban. Az Opta statisztikája szerint ilyenre korábban csak az 1978/79-es, 1990/91-es, 2018/19-es és a 2019/20-as idényben volt példa.

Érdekesség, hogy az 1978/79-es és a 2019/20-as szezon végül a Liverpool bajnoki címével zárult, így az idei elképesztő kezdés remek előjel lehet Szoboszlai és Kerkez együttesének.

A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok Szoboszlai Dominikot a jobbak közé sorolták, Kerkez Milosról pedig kiemelték, hogy bizonyított a múlt heti kisiklása után. 

A Liverpool Echo 7-es osztályzatot adott Kerkez Milosnak, akiről azt írták, hogy ebből a meccsből önbizalmat meríthet, mert remekül védekezett Iliman Ndiaye ellen. Kiemelik, hogy a magyar válogatott balhátvéd a mérkőzés hajrájában több fontos fejpárbajt is megnyert, amikor az Everton már folyamatosan adogatta be a labdákat. 

Szoboszlai Dominik 8-as osztályzatot kapott a liverpooli portáltól. Kiemelik, hogy a magyar középpályás most tízes poszton futballozott, így ismét ő vezette a csapat letámadását. Hangsúlyozzák, hogy Szoboszlai a labdás játékban is remekelt, ráadásul még a mérkőzés hajrájában is elképesztő energiával robotolt. 

  • Szoboszlai mellett egyébként csak a francia Hugo Ekitiké, valamint a mérkőzés legjobbjának megválasztott Ryan Gravenberch kapott 8-as osztályzatot. 

A This is Anfield szintén 7-es osztályzattal díjazta Kerkez játékát. Az értékelést azzal kezdik, hogy nem minden szurkoló értett egyet azzal, hogy a magyar válogatott focistát kell szerepeltetni az Atlético ellen remekül futballozó Andy Robertson helyett, azonban Kerkez a játékával igazolta az edző döntését. Hangsúlyozzák, hogy Kerkez kitartó volt, gyors tempóban tört előre és plusz dimenziót adott a Liverpool támadójátékának. Végezetül kiemelik, hogy a magyar védő a mérkőzés hajrájában több kulcsfontosságú tisztázást is bemutatott. 

Szoboszlai 7-est kapott a portáltól. Róla azt írják, hogy az idei szezonban kiemelkedően teljesített jobb hátvédként és mélységi középpályásként, tízes poszton viszont kevesebb hatása volt a játékra, mint a legutóbbi meccseken. Pozitívumként viszont kiemelik, hogy Szoboszlai a tőle megszokott módon keményen dolgozott, az első félidőben pedig kulcsszerepet játszott Ekitiké góljában.

A liverpool.com honlapon 7-es osztályzatot adtak Kerkez Milosnak. Kiemelik, hogy a 21 éves magyar játékos pályafutása első Mersey-parti derbijén lépett pályára, rendkívül élesnek és eltökéltnek tűnt. Hangsúlyozzák azt is, hogy Kerkeznek nem voltak „buta” faultjai, nagyon türelmesen játszott, a meccs végén pedig kulcspillanatokban voltak fontos tisztázásai. 

Szoboszlai Dominikról (8) azt írják, hogy a keményebb és fizikálisabb középpályás triót kiegészítve zseniálisan teljesített a labda nélküli játékban. Kiemelik, hogy a támadóharmadba eljuttatott passzai élesebbek voltak, mint az Atlético Madrid elleni találkozón. 

  • Szoboszlai mellett a csapatkapitány Virgil van Dijk és Hugo Ekitiké kapott 8-as osztályzatot, a mérkőzés legjobbjának megválasztott Ryan Gravenberch 9-est kapott. 

A goal.com is 7-es osztályzatot adott Kerkeznek. Azt írják, volt mit bizonyítania Andy Robertson kiemelkedő meccse után. Kiemelik, hogy Kerkez nem engedett helyzeteket az oldalán, mellette pedig a csapat támadójátékához is hozzá tudott tenni. 

Szoboszlai Dominik rendesen megszorongatta Jack Grealish-t, az Everton legnagyobb sztárját
Szoboszlai Dominik rendesen megszorongatta Jack Grealish-t, az Everton legnagyobb sztárját
Fotó: Darren Staples/AFP

Szoboszlai teljesítményét mindössze 5-ös osztályzattal honorálták. Azt írják, hogy voltak jó pillanatai, de időnként elment mellette a játék. Hangsúlyozzák, hogy nem lehet minden meccsen világklasszis teljesítményt nyújtani. 

Mindent egybevetve a Liverpool két magyar játékosa remek meccset zárt az Everton elleni városi derbin. A Liverpool legközelebb kedden lép pályára a Ligakupa harmadik fordulójában. 

