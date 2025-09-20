A szombat délutáni mérkőzést Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a Liverpool együttesében.

Szoboszlai Dominik (balra) remekül futballozott az Everton elleni városi rangadón

Fotó: liverpoolfc.com

Nem mellesleg Arne Slot csapatával olyan történt, amire még nem volt példa az idei szezonban: úgy nyert meccset a Liverpool, hogy nem a 80. perc után lőtte a győztes gólt.

Szoboszlaiék elképesztően kezdték a szezont

A Liverpool az első öt bajnoki mérkőzését megnyerte az idei szezonban. Az Opta statisztikája szerint ilyenre korábban csak az 1978/79-es, 1990/91-es, 2018/19-es és a 2019/20-as szezonban volt példa.

Érdekesség, hogy az 1978/79-es és a 2019/20-as szezon végül a Liverpool bajnoki címével zárult, így az idei elképesztő kezdés remek előjel lehet Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttesének.