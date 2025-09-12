Szoboszlai Dominikról és a magyar futball elmúlt másfél évtizedben látott fejlődéséről már többször is írt az angolszász és úgy általában a külföldi sajtó. Amikor a válogatott 2016-ban 44 év után először jutott ki az Európa-bajnokságra és a szakértőkre rácáfolva a nyolcaddöntőig jutott, körbe járta a világot a csapat, és a válogatottaknak történő szurkolást megreformáló – addig csak klubcsapatok mögött láthattunk olyan tábort, mint, ami összeállt Szalai Ádámék meccsein – magyar drukkerek híre. Amerikát meghódítani azonban még ennél is több kellett, most viszont elérkezett az idő.

Kerkez és Szoboszlai már világszerte ismert sztároknak számít

Szoboszlaiékért eljött a hegy...

A New York Times online sportkiadványa, a sztárszerzők sorát felvonultató The Athletic munkatársa egészen Budapestig és a Puskás Arénáig utazott, hogy a Magyarország–Portugálisa vb-selejtezőn élőben nézhesse meg Szoboszlait, Kerkezt, a híres szurkolókat, utóbbiakat meg is kérdezve a liverpooli magyarokról.

A szerző Gregg Evans a Puskás Arénában rácsodálkozott messziről félelmetesnek tűnő fekete pólós szurkolótáborra, majd rögzítette, hogy a bemutatásnál messze Szoboszlai kapta a legnagyobb tapsot, valamint, hogy tíz emberről kilencen Szoboszlai feliratú mez van. Evan szerint a magyar csapat 10-ese Puskás óta az első, aki hasonló magasságokba jutott, mint az Aranycsapat kapitánya.

„Még mindig meg kell csípni magunkat, hogy elhiggyük, ez mind valóság. Azt mondják, az elsőt sosem felejted el, és ez teljesen igaz, mert Szoboszlai 2023-as szerződtetése óriási meglepetés volt. Most pedig itt van Kerkez és Pécsi Ármin is, aki szintén nagy tehetség,

így büszke időszak ez nekünk, magyar Vörösöknek. Régen imádkoztunk ilyen időkért

– mondta egy Tóth Máté nevű drukker az Athleticnek.

Ezt követően a lap feleleveníti a magyar foci legfényesebb időszakát, az Aranycsapat egykor a Real Madridban és a Barcelonában focizó sztárjaitól Gera Zoltán Premier League-tündökléséig, de közben előkerül az első magyar PL-játékos, Kozma István, és a nagy ígéret, Németh Krisztián neve is.

Szoboszlai a szupersztár

Nem csak a Szoboszlai-mez, hanem a Szoboszlai-frizura is divat lett magyar fiatalok között, és nem véletlen, hogy egyre több reklámban bukkan fel a jóképű focista.