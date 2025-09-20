Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként bizonyíthat a Liverpool-Everton derbin.

A Liverpool két magyarja, Szoboszlai és Kerkez is ott lesz a kezdőcsapatban

Szoboszlai és Kerkez is kezdő

Az eddigi négy Premier League-meccsét kivétel nélkül megnyerő Pool a Bajnokok Ligája alapszakaszában is győzelemmel rajtolt, szerda este többek között Szoboszlai gólpasszának is köszönhetően 3-2-re verte az Anfielden az Atlético Madridot. A magyar válogatott csapatkapitányának meghatározó szerepe van az idény eleji sikerekben, a nagy rivális Arsenalt két körrel ezelőtt az ő szabadrúgásgóljával győzte le a Liverpool, ráadásul a 24 éves futballista körökön keresztül kényszerűségből jobbhátvédként szerepelt az együttesben, de ezt a feladatot is magas színvonalon oldotta meg.

Az elmúlt néhány esztendőben a Liverpool-Everton csatákban egyértelmű esélyesek voltak a Vörösök, s bár alapvetően ez most is így van, a rivális sokat javult, s az első fordulós vereség után két győzelemmel és egy döntetlennel folytatta a szereplését a PL-ben. Az Anfielden ugyanakkor legutóbb 2021 februárjában tudott tétmeccsen nyerni, az azóta játszott négy PL-találkozót kivétel nélkül megnyerte pályaválasztóként a Liverpool.

A szombat 13.30-kor kezdődő találkozón Szoboszlai Dominik ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet Arne Slottól, a magyar válogatott csapatkapitánya újra a középpályán játszik majd, mert a jobbhátvéd Connor Bradley is ott lesz a pályán, míg Kerkez Milos a Burnley elleni hibája után ismét az első perctől bizonyíthat.