Szombaton este vár az első feladat a magyar labdarúgó-válogatottra a világbajnoki selejtező sorozatban, Dublinban kell pontot, pontokat szerezni Írország legjobbjai ellen. Aztán sok idő nem lesz a pihenésre, mert kedden este a Puskás Arénában már Cristiano Ronaldo és a portugálok várnak Szoboszlai Dominik vezetésével a mieinkre. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az UEFA bekeményített, így a szurkolóknak figyelni kell majd arra, hogy mit kiabálnak be a meccseken a lelátókról.

Szoboszlai Dominik vezérletével a magyar válogatott Írországban kezdi meg a selejtezőket

Fotó: Szaniszló Róbert/NurPhoto via AFP

Szoboszlai Dominik és a többiek fegyvert fogtak a kezükbe

A magyar válogatott játékosai hétfőn érkeztek meg Telkibe, hogy közösen elkezdjék az edzéseket és a felkészülést a meccsekre, Marco Rossi pedig a kemény tréningek között mintegy felüdülésként beiktatott némi koronglövészetet is a nemzeti csapatnak, amelyet az MLSZ képgalériája szerint jó kedvvel fogadtak a játékosok.